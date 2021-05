PS Store, nuova offerta sui giochi a meno di 15 euro: ecco i migliori

Sony ha lanciato una nuova promozione su PS Store, il suo negozio online, sui giochi a meno di 15 euro da acquistare per PS4.

PlayStation Store propone in questo modo una soluzione rapida e indolore per recuperare alcuni classici della generazione chiusa da poco, fruibili ovviamente anche su PS5.

Non si tratta della sola promozione attiva sul negozio online per le console PlayStation, come vi abbiamo segnalato stamattina al via dei saldi Divertimento Continuo.

I giocatori interessati possono anche mettere mano alla promozione della settimana, che riguarda un piccolo ma amato horror.

La nuova promo sui giochi a meno di 15 euro di PS Store riguarda diversi titoli dal grande appeal anche se ormai un po’ datati per PS4.

Tra i titoli in offerta troviamo molteplici produzioni di Electronic Arts, tra cui una manciata di Need for Speed e Unravel.

A prezzi stracciati invece due horror apprezzati da pubblico e critica, il primo Little Nightmares e Man of Medan, l’episodio d’esordio della Dark Pictures Anthology.

I migliori giochi a meno di 15 euro su PlayStation Store

I migliori in offerta sono:

inFamous Second Son

inFamous First Light

Killzone Shadow Fall

Blood & Truth

WipEout Omega Collection

Project Cars 2

Just Cause 4 Reloaded

Alien Isolation

Sleeping Dogs

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Prototype

Sleeping Dogs Definitive Edition

Slay the Spire

Forager

Thief

Everybody’s Gone to the Rapture

Murdered Soul Suspect

La lista è lunghissima e le scelte tra cui sbizzarrirsi, talune addirittura ad un prezzo di 1,99 euro, sono tutte molto curiose: potete consultarle sul sito ufficiale di PlayStation Store.

Ovviamente, potete acquistare direttamente dal sito o dalla vostra console, oppure in alternativa qui trovate a buon prezzo le card con credito PlayStation Store da riscattare.

I saldi non sono in corso soltanto sul negozio di Sony, chiaramente: i giocatori Xbox possono approfittare di tagli profondi anche sullo store di Microsoft.

Su PC, invece, si va oltre gli sconti e approdiamo subito nel territorio dei giochi gratuiti: avete già riscattato quelli di Epic Games Store?

Se siete abbonati ad Amazon Prime, invece, potete approfittare di una lineup completa di titoli garantiti per il riscatto per tutto il mese di maggio.