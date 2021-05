Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è Assassin’s Creed Valhalla

Tornano anche questa settimana le Promozioni Gold di Xbox Store, le offerte imperdibili che permettono di risparmiare moltissimo su tanti titoli presenti nel catalogo.

Vi ricordiamo che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate hanno diritto di poter accedere alle seguenti offerte, che per questa settimana includono sconti fino al 90% su molti giochi per Xbox Series X|S e Xbox One.

La scorsa settimana avevamo segnalato tantissime offerte sulla serie di Assassin’s Creed, la cui svendita del franchise non solo sta continuando in questi giorni ma si rinnova aggiungendo anche diversi sconti su Valhalla.

Si tratta dunque dell’occasione giusta per recuperare questo fantastico open world di Ubisoft, in occasione dell’imminente uscita del DLC L’Ira dei Druidi.

Sconti fino al 90% su Xbox Store nelle Promozioni Gold della settimana.

Su Xbox Store sono infatti stati scontate non solo la versione base di Assassin’s Creed Valhalla, ma anche le edizioni Gold e Ultimate, includendo anche un bundle con un altro recente open world di Ubisoft: Watch Dogs Legion.

Un’altra offerta molto interessante è sicuramente quella riguardante Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games: la Ultimate Edition presenta infatti un allettante 60% di sconto.

La promozione più vantaggiosa è invece quella riservata a Titanfall 2 Ultimate Edition, scontato per l’occasione con un eccezionale taglio del 90% sul prezzo finale.

Di seguito vi elencheremo una nostra piccola selezione delle tante Promozioni Gold attualmente disponibili su Xbox Store:

Per consultare voi stessi la lista completa di tutti i giochi attualmente in offerta su Xbox Store, non dovete fare altro che dirigervi a questo link o consultare voi stessi l’apposita sezione sulle vostre console.

Anche in questo caso, le offerte dureranno solo una settimana: avrete dunque tempo fino al 18 maggio per poter approfittare di queste occasioni.

Il prossimo martedì dovrebbero dunque arrivare le nuove Promozioni Gold, che come sempre vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.

Queste offerte sono solo uno dei tanti benefit a cui possono accedere gli utenti abbonati a Xbox Live Gold: un altro vantaggio è la possibilità di usufruire di giochi gratuiti ogni weekend.

Ovviamente possono aderire a quest’iniziativa anche gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, dato che l’iscrizione a Gold è inclusa nell’offerta: nel frattempo, nel catalogo è in arrivo anche un famoso survival multigiocatore.

C’è indubbiamente un legame molto forte tra Microsoft e Square Enix per la gestione di Game Pass: potrebbero arrivare presto altri giochi della compagnia giapponese.