PS Plus, svelato il primo gioco gratis di aprile 2022?

La line-up di marzo di PlayStation Plus (o PS Plus, per gli amici) ha visto un bel po’ di novità, sebbene il mese di aprile promette di essere altrettanto ricco di sorprese.

Il servizio online di Sony non sembra infatti volersi fermare, tanto che a breve potrebbero esserci grandi novità in arrivo.

Tra queste Spartacus, il presunto Game Pass di PlayStation, per il quale Bloomberg aveva già anticipato che il reveal potrebbe essere molto vicino.

Senza contare che la graditissima aggiunta di Ghost of Tsushima Legends come gioco gratis aggiuntivo ha fatto sicuramente discutere, sebbene ora già si parli della prima novità di aprile lato PS Plus.

Come riportato anche da Push Square, il profilo PlayStation Game Size potrebbe aver svelato in leggero anticipo uno dei giochi gratis PlayStation Plus previsti ad aprile.

La lineup del prossimo mese, che verrà resa nota mercoledì 30 marzo, vedrebbe infatti l’ingresso di un titolo davvero molto particolare.

Si tratterebbe infatti di Nobody Saves the World per PlayStation 5. La descrizione ufficiale del gioco recita:

In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una lumaca, un fantasma e perfino un drago! Scopri oltre 15 Aspetti unici, mescola le loro abilità, supera le segrete in continua evoluzione e… salva il mondo!

Poco sotto, il tweet di PGS:

Nobody Saves the World (PS5) ⬜ Download Size : 812 MB (Without Update) ⬛ #PS5

Ricordiamo anche che negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un possibile modello PS5 Pro, nonostante al momento non vi sia nulla di ufficiale al riguardo.

Restando in tema, in occasione dell’ultimo aggiornamento per PS5, Sony ha anche spiegato come funzionerà e quando i fan potranno aspettarsi il suo arrivo.

Infine, Sony ha registrato un nuovo marchio relativo a Knack: c’è un nuovo capitolo in arrivo su PS5?