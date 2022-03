PS5 Pro sarebbe potentissima, e c’è anche una finestra di lancio

PS5 è ormai uscita da diversi mesi, nonostante i ben noti problemi di scorte, ma a quanto pare si sta nuovamente iniziando a parlare della fantomatica PS5 Pro.

La piattaforma che ha dato i natali a giochi come Returnal potrebbe quindi ricevere una versione riveduta e corretta, come ultimamente rumoreggiato con insistenza.

Già a settembre dello scorso anno avevano iniziato a farsi strada le prime indiscrezioni, con tanto di prezzo, sebbene le voci non hanno mai trovato conferma.

Se quindi la scarsità di console base nei negozi non sembra infatti vedere la luce alla fine del tunnel, ora si torna a parlare di PS5 Pro, con tanto di finestra di lancio.

Come riportato anche da PSU, la non ancora annunciata PS5 Pro di Sony offrirà miglioramenti significativi in termini di prestazioni e specifiche rispetto alla versione standard della console, secondo i rapporti pubblicati da RedGamingTech.

In termini di prestazioni, si dice che la nuova console offrirà una migliore esperienza per i titoli PSVR, mentre il ray tracing fornirà 2,5 volte la potenza vista con la versione vanilla.

Infine, PS5 Pro potrebbe utilizzare il processore a 5nm di TSMC, progettato per il calcolo ad alte prestazioni, mentre un’altra fonte sostiene anche che verrà invece impiegato il processore a 4nm di TSMC.

Il report sostiene anche che la PS5 Pro sarà lanciata entro il 2024, anche se Sony non ha ancora annunciato nulla sulla nuova console, quindi prendete queste informazioni con le proverbiali pinze.

Non resta quindi che augurarci che queste indiscrezioni possano davvero trovare conferma nelle prossime settimane, magari con un primo annuncio ufficiale.

Avete letto in ogni caso che in queste ore ci sarebbero gravi blocchi per quanto riguarda il PlayStation Network, per PS5 e PS4?

Ma non solo: solo ieri è stata annunciata l’acquisizione di Haven Studios, lo studio di Montreal fondato da Jade Raymond.

Le ultime acquisizioni di Sony confermano l’intenzione di investire sui giochi live service, ma senza ignorare le esperienze single player.