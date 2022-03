PS5 e PS4, nuovi aggiornamenti disponibili da oggi: ci sono novità per il VRR

Con un comunicato a sorpresa rilasciato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha appena annunciato che a partire da oggi saranno disponibili nuovi aggiornamenti di sistema per PS5 e PS4.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, la patch PS5 è già stata resa disponibile ufficialmente: il publisher aveva infatti già garantito che entrambe le patch saranno disponibili globalmente nelle prossime ore sia sulla console next-gen con DualSense che per la variante old-gen.

Il post pubblicato anche in lingua italiana anticipa grandi novità importanti, pur chiarendo che una delle feature più richieste per i televisori di ultima generazione arriverà solo in futuro.

Hanno però descritto nel dettaglio cosa comporterà l’aggiunta del VRR e quando ci si potrà aspettare il suo arrivo, facendo così contenti i fan frustrati per la totale assenza di notizie in merito.

Una delle feature più importanti dei nuovi aggiornamenti, che saranno disponibili sia su PS5 che su PS4, sarà la possibilità di creare party aperti o chiusi, anche tramite l’app per dispositivi mobile: si tratta di una delle richieste più diffuse dalla community, arrivata grazie ai feedback ricevuti durante l’ultimo beta test.

Inoltre, gli utenti PS5 potranno assistere anche a una rinnovata UI per le schede trofeo e la Game Base, oltre ad aver aggiunto importanti funzioni di accessibilità come l’audio Mono per le cuffie. Come ulteriore aggiunta, gli utenti dell’app Remote Play potranno anche accedere alla nuova modalità scura, in base alle modalità pre-impostate sul proprio dispositivo.

Gli utenti con account residenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito avranno anche la possibilità di provare in anteprima i comandi vocali per aprire giochi, applicazione e impostazioni, al momento solo in lingua inglese: Sony ha anche introdotto l’utilissima funzione «Consigli Pro» per descrivere al meglio le opzioni più avanzate per il menù di PS5.

C’è spazio anche per confermare l’imminente arrivo del VRR, anche se la feature next-gen arriverà solo in un aggiornamento successivo: sui televisori compatibili e con ingresso HDMI 2.1 questo consentirà di sincronizzare in modo dinamico la frequenza di aggiornamento dei videogiochi PS5, garantendo così una maggiore pulizia dell’immagine in ogni situazione e riducendo al minimo artefatti visivi e screen tearing.

Questo consentirà anche di ridurre l’input lag e di migliorare la resa visiva: come ulteriore bonus, gli utenti saranno in grado di attivare manualmente il VRR anche su giochi che non lo supportano nativamente, con la possibilità di disattivarlo in ogni momento qualora dovessero emergere problemi.

Al momento non c’è una data di lancio ufficiale per l’arrivo del VRR, ma Sony promette che l’attesa feature promessa in occasione del lancio della console arriverà «nei prossimi mesi»: nel frattempo, potremo ingannare l’attesa con la nuova grande patch.

Nelle ultime ore sono anche rimbalzate in rete voci di corridoio sul possibile arrivo di PlayStation 5 Pro, una console potentissima che avrebbe già una finestra di lancio.