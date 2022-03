PlayStation Plus, è polemica: un gioco gratis “blocca” l’upgrade PS5

La line-up di marzo di PlayStation Plus ha visto la graditissima aggiunta di Ghost of Tsushima Legends come gioco gratis aggiuntivo, ma la sua inclusione sta causando in queste ore non pochi problemi agli utenti interessati a ottenere la versione completa.

Molti fan si sono infatti accorti di un grave problema riscontrato dopo aver riscattato la versione PS5: gli utenti non avranno più la possibilità di effettuare l’upgrade a Ghost of Tsushima Director’s Cut, che risulterà non disponibile sullo Store.

Che qualcosa non fosse andato per il verso giusto è stato evidente fin dai primi giorni in cui è stata disponibile la nuova line-up, dato che Legends appariva agli utenti come se fosse in realtà una demo, anche se Sony ha chiarito che quello era solo un bug visivo.

Come riportato da GamePro (via ResetEra), dato che Ghost of Tsushima Legends è già incluso all’interno della versione Director’s Cut, lo Store impedisce l’acquisto dell’upgrade agli utenti.

L’interfaccia interpreta infatti le informazioni in suo possesso come se gli utenti fossero già in possesso della versione migliorata, anche se in realtà ne possiedono soltanto una piccola parte e non possono così ottenere la versione completa.

Gli utenti di ResetEra segnalano che l’unica maniera per riuscire ad acquistare Ghost of Tsushima Director’s Cut, per chi è già in possesso della versione standard in digitale, è quello di contattare direttamente Sony.

Dopo aver raggiunto il servizio clienti, bisognerà infatti chiedere loro di avere «rimborsato» l’acquisto di Legends, così da poter avere nuovamente sbloccato nuovamente l’upgrade Director’s Cut sullo Store.

Si tratta di una situazione che sta causando non poche polemiche, che accusano Sony di scarsa chiarezza e di una pessima gestione dello store e PlayStation Plus.

La speranza dei fan è che la casa di PlayStation riesca a risolvere il problema nel più breve tempo possibile: nel frattempo, suggeriamo ai nostri utenti di fare molta attenzione riscattando i giochi gratis di marzo.

Se PlayStation Plus e Now dovessero fondersi davvero, come segnalato dalle ultime indiscrezioni, non si potrà che sperare in una gestione diversa del servizio e dei suoi giochi gratis, che non ostacoli gli utenti dall’acquisto degli stessi videogiochi.