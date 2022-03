Il Game Pass di PlayStation è vicinissimo, Bloomberg incalza con una data

Xbox Game Pass ha lasciato un segno nel mondo dei videogiochi, e PlayStation pare sia in procinto di lanciare la sua controffensiva.

Il servizio in abbonamento di Microsoft ha fatto sollevare molte domande inevitabilmente, e molti hanno cercato di creare una proposta simile.

La prima volta che abbiamo sentito parlare del “Game Pass di PlayStation” è stato due anni fa, con la conferma che Sony stesse già lavorando ad un’offerta del genere.

E di recente, alla fine dello scorso anno, Jason Schreier di Bloomberg aveva lasciato trapelare informazioni molto fresche sul progetto, con tanto di nome in codice “Spartacus”.

Pare proprio che il servizio che dovrà sostituire PlayStation Plus e PS Now sia pronto. Non solo, l’annuncio sarebbe anche molto vicino.

È di nuovo Bloomberg, dal report congiunto di Jason Schreier e Takashi Mochizuki, a rilanciare le indiscrezioni sul Game Pass di PlayStation.

Vengono confermate molte delle notizie emerse mesi fa, ovvero il fatto che Spartacus avrebbe più livelli di abbonamento, con benefiti diversi. I quali comprenderebbero più librerie di giochi, e la possibilità di giocare in streaming (i servizi di PS Plus e PS Now, appunto).

L’abbonamento più costoso avrebbe la possibilità di giocare alle demo e in streaming, e nel catalogo dei giochi classici delle vecchie generazioni ci saranno i più famosi, venduti, e richiesti dai fan.

Il Game Pass di PlayStation vedrebbe la luce non oltre la fine di questa primavera, su PlayStation 4 e PlayStation 5, e proprio per questo motivo sarà mostrato addirittura entro la prossima settimana.

Non ci resta che attendere, a questo punto, una conferma di Sony che potrà arrivare prima o dopo l’annuncio del servizio stesso. Magari con uno State of Play?

A questo punto è lecito credere alle indiscrezioni di Bloomberg visto che, negli ultimi tempi, più di una volta è emersa una scadenza molto vicina.

Interessante la conferma sul retrogaming, che renderebbe Spartacus un servizio in grado di risolvere, almeno in parte, il problema della preservazione dei videogiochi.

Chissà quanto costerà questo servizio a Sony, visto che Xbox Game Pass è costato… non poco a Microsoft.