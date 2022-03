Un’esclusiva PS4 di lancio potrebbe tornare su PS5 (ed è inaspettata)

Sony ha appena registrato un nuovo marchio relativo a una delle esclusive di lancio di PS4, che potrebbe dunque tornare inaspettatamente anche su PS5 nel prossimo futuro.

Si tratta di Knack, la curiosa e originale IP che, nonostante non ricevette un grande successo tra pubblico e critica, convinse Sony a realizzarne un secondo capitolo.

Considerando che Sony ha utilizzato proprio le pessime recensioni ricevute da Knack per dimostrare il successo di PS5, la decisione di realizzarne un terzo capitolo potrebbe sembrare sicuramente difficile da prevedere.

Va comunque detto che il sequel si dimostrò comunque notevolmente superiore al predecessore, ma l’operazione non bastò a convincere il pubblico: Knack 2 si rivelò infatti un flop al debutto in Giappone.

La casa di PlayStation non sembra però aver intenzione di mollare la presa sulla IP: come riportato da Gematsu, Sony ha infatti registrato un nuovo inedito marchio per «Knack».

La registrazione è avvenuta il 17 marzo in Giappone, ma è stata resa pubblica soltanto nella giornata odierna: non è chiaro se il nuovo progetto sarebbe legato a un reboot, un remake o un possibile Knack 3, o se l’operazione riguarderebbe qualcosa di completamente diverso.

Sony Interactive Entertainment filed a trademark for "Knack" on March 17 in Japan. Bandai Namco Entertainment filed a trademark for "Stacky Basket." Both were made public today. Knack: https://t.co/7VbxIEo2OA

Stacky Basket: https://t.co/ZMd3vOkvPy pic.twitter.com/Thg8i9naF3 — Gematsu (@gematsu) March 28, 2022

Ricordiamo che il franchise Knack fu sviluppato in origine da Japan Studio, software house oggi non più esistente e accorpata al Team Asobi: se dovesse arrivare effettivamente un nuovo capitolo di questa serie, è probabile che saranno loro i nuovi sviluppatori.

In ogni caso, al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Sony, dunque resta il mistero su cosa possa riguardare questo nuovo marchio: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

La notizia arriva proprio pochi istanti dopo che è emerso il rumor su possibili grandi annunci in arrivo nelle prossime ore da PlayStation: Knack 3 potrebbe essere dunque una delle inaspettate sorprese.