PS Plus Premium, dal Giappone altri classici PS3 (e potrebbe esserci Microsoft)

Il prossimo 23 giugno anche i giocatori in Europa potranno mettere ufficialmente le mani sul nuovo PlayStation Plus, di cui dobbiamo ancora scoprire la line-up completa. Nella nostra approfondita guida vi abbiamo spiegato che l’abbonamento avrà tre diversi livelli e che con quello più alto, PlayStation Plus Premium, sarà possibile anche giocare (in streaming o meno) ai classici delle vecchie generazioni.

Tuttavia, la lista fino ad ora presentata per questi classici si è rivelata essere particolarmente scarna, mentre è un po’ più popolosa se guardiamo a quelli PS3 – gli unici che avranno necessariamente bisogno dello streaming, per essere eseguiti.

Ico è uno dei giochi già confermati

Al momento, infatti, sono stati confermati per l’Europa al lancio del servizio:

First party

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | FromSoftware, PS3

| FromSoftware, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Alla ricerca del tesoro | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A spasso nel tempo |Insomniac Games, PS3

|Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third party

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Terrore dall’Oltretomba |Rockstar Games, PS3

Tuttavia, arriva dal Giappone la lista di quelli che saranno i titoli classici presenti nel servizio sul mercato di casa, che potrebbe fornirci ulteriori indizi sui giochi che potremmo vedere anche in Europa.

Vale la pena ricordare che la libreria non è uguale di mercato in mercato, ma in diversi casi ci sono delle sovrapposizioni (anche pressoché totali, come accadeva per i normali giochi PlayStation Plus mensili, per cui trovate l’abbonamento su Instant Gaming).

Tenendo quindi conto del fatto che l’inclusione in Giappone non significhi necessariamente che li vedremo anche dalle nostre parti, nella lista per il Paese del Sol Levante dei giochi PS3 troviamo, tra gli altri (via Push Square):

AFRIKA

BIOHAZARD CODE: Veronica

Biohazard Operation Raccoon City

Biohazard Umbrella Corps

Castlevania: Lords of Shadow 2

God of War HD

God of War II HD

God of War III Remastered

MotorStorm RC Complete Edition

NINJA GAIDEN Σ

NINJA GAIDEN Σ2

Ratchet & Clank: FUTURE2

Ratchet & Clank Galaxy Squadron Q Force

Ratchet & Clank: INTO THE NEXUS

Ratchet & Crank: All for One

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Resistance 3

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Legend of Heroes: Sky Trail FC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail SC: Kai HD EDITION

The Legend of Heroes: Sky Trail the 3rd: Kai HD EDITION

Tokyo Jungle

White Knight Chronicles

The Elder Scrolls IV: Oblivion è oggi proprietà di Microsoft

Si evidenziano subito alcuni nomi particolarmente interessanti, tra la saga The Legend of Heroes e quella Resident Evil, ma non è tutto. Un nome che balza all’occhio è quello di The Elder Scrolls IV: Oblivion, che fu una colonna portante di PS3 ma che oggi, essendo sotto Bethesda Softworks, è una proprietà intellettuale di Microsoft.

Non sarebbe quindi da escludere che anche classici oggi sotto il cappello del gigante di Redmond possano trovare la via di PlayStation Plus, in futuro.

Rimaniamo ovviamente in attesa di saperne di più sulla libreria di giochi che attenderà noi europei. Manca ancora qualche settimana all’appuntamento, ma sappiamo già quanto spesso potremo aspettarci nuovi giochi e anche quali saranno i giochi PS Plus Extra (livello 2 dell’abbonamento, con titoli PS4 e PS5 on demand) che saranno inclusi nel prezzo.

L’abbonamento Playstation Plus Premium avrà un costo che potrà andare da 16,99 euro mensili a 119,99 euro annuali. Permetterà di avere tutti i benefici dell’attuale Plus, a cui si sommano circa 500 giochi PS4/PS5 (quelli del livello Extra), i giochi classici delle vecchie generazioni, la possibilità di giocare in streaming e quella di testare per alcune ore delle demo di titoli selezionati, mantenendo i progressi in caso di acquisto.