I giochi che potete provare gratis con PS Plus

Durante la giornata di oggi, Sony ha annunciato ufficialmente i primi giochi che faranno parte nel nuovo PlayStation Plus (o PS Plus, per gli amici).

Nel folto gruppo troviamo nomi provenienti dal passato oltre a varie produzioni targate PlayStation Studios davvero degne di nota, che faranno felici tutti gli abbonati al servizio.

Gli abbonati a Premium o Deluxe avranno diritto anche a provare determinati giochi per un periodo di tempo limitato a due ore, potendo così provare un gioco prima di decidere di comprarlo.

Importante anche ricordare che tutti progressi ottenuti nelle versioni di prova saranno mantenuti nella versione completa, così come i Trofei sbloccati.

Giochi da provare gratis con PS Plus

PlayStation Studios

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Terze Parti

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Ovviamente, la lista tenderà a crescere nel corso delle varie settimane, considerando che Sony rilascerà pian piano sempre più demo e versioni di prova.

Il primo martedì di ogni mese verrà infatti effettuato un aggiornamento per il piano PlayStation Plus Essential così come per i livelli superiori, il quale aggiungerà al servizio nuovi giochi PS4 e PS5, in maniera molto simile a quanto visto nel PS Plus “tradizionale”.

Ma non solo: verso la metà di ogni mese sarà anche disponibile un ulteriore aggiornamento con nuovi giochi (il cui numero sarà variabile) per i piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe.

Ricordiamo che i prezzi saranno di soli 8,99 euro al mese per l’abbonamento Essential, 13,99 euro al mese per l’abbonamento Extra e 16,99 euro al mese per l’abbonamento Premium, che include anche i grandi classici. Il lancio in Italia è fissato per il 23 giugno 2022.

