PS Plus e il gioco “truffa”: rispondono gli sviluppatori

In queste ore sta tenendo banco una polemica piuttosto accesa circa uno dei giochi inclusi su PS Plus per il mese di dicembre.

Godfall, gioco scelto per rappresentare PS5 nella nuova selezione gratis di PlayStation Plus, sarà infatti disponibile solo nella Challenger Edition, ossia senza la modalità storia.

Che questa edizione non fosse ciò che i fan speravano è stato evidente sin dall’annuncio, annuncio che ha dato vita a polemiche di ogni genere, specie via social.

Ma non solo: molti commenti indignati hanno iniziato a circolare anche sul Reddit dedicato a PlayStation Plus, con un gran numero di abbonati letteralmente sul piede di guerra.

Ora, come riportato da Eurogamer.net, gli sviluppatori hanno risposto alla polemica ribadendo la loro posizione al riguardo.

Un portavoce dello sviluppatore Counterplay ha infatti dichiarato che la Challenger Edition «non è una versione di prova», bensì una nuova edizione a prezzo ridotto con caratteristiche limitate.

In un altro comunicato stampa, Counterplay ha anche annunciato che la Challenger Edition sarà presto disponibile gratuitamente sull’Epic Game Store, per un periodo tempo limitato (ossia dal 9 al 16 dicembre). Dopo quel lasso di giorni, la Challenger Edition sarà venduta al costo di 14,99 dollari.

Gli abbonati al PlayStation Plus potranno quindi giocare solo ed esclusivamente ai contenuti relativi a Portatore di Luce, Pietre del Sogno e la Torre delle Prove Ascesa.

Non è chiaro se dopo questa breve dichiarazione dello sviluppatore gli animi si calmeranno o, com’è più probabile, il malcontento aumenterà.

In un nostro accorato speciale pubblicato proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames, anche noi abbiamo voluto dire la nostra su questa situazione davvero molto delicata.

