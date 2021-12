Un gioco gratis PS Plus di dicembre non è quello che pensavamo

Poche ore fa Sony ha svelato in veste ufficiale la line-up di nuovi arrivi su PS Plus nel mese di dicembre 2021, iniziato proprio a partire dalla giornata di oggi.

Per quei pochi che non lo sapessero, PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che permette di mettere mano a giochi, oltre a spazio cloud per i salvataggi e varie opzioni per giocare in multiplayer.

I leak si sono infatti dimostrati esatti, visto che i giochi ad approdare saranno ben tre, oltre ad alcune aggiunte di rilievo.

I giochi gratis di novembre saranno in ogni caso disponibili ancora per qualche giorno, sebbene ora sembra proprio che un gioco in particolare tra quelli che saranno aggiunti a PS Plus questo mese non sia in realtà ciò che molti pensavano essere.

Come riportato da Push Square, sembra infatti che la versione di Godfall inclusa nella line-up di PlayStation Plus per il mese di dicembre non sia di fatto il gioco completo.

Si tratterebbe infatti di una semplice versione trial, chiamata appunto ‘Challenger Edition‘, la quale non include la campagna per giocatore singolo bensì solo le tre le modalità endgame, ossia Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa.

Godfall: Challenger Edition elude quindi il contenuto della storia del gioco base e le espansioni Fire & Darkness: ad ogni modo, chiunque vorrà sarà in grado di passare dalla Challenger Edition alla Deluxe Edition di Godfall, sebbene al momento non è chiaro il prezzo necessario allo “scatto”.

Il fatto è che alcuni utenti PS Plus si starebbero già lamentano di non poter mettere le mani sulla versione completa del gioco, ragion per cui la scelta di Sony di includere l’edizione trial potrebbe non essere stata una mossa del tutto saggia.

Ricordiamo ad ogni modo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

Ma non solo: di recente PlayStation Plus ha battuto un nuovo e importante record, dimostrandosi un servizio davvero apprezzato dai giocatori di tutto il mondo.

Infine, sempre oggi Sony ha deciso di pubblicare a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5, portando così il software della console alla versione successiva.