PlayStation Plus, c’è chi avrà un gioco gratis in più a dicembre

Pochi giorni fa è finalmente arrivata l’ufficialità dei giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di dicembre: anche per questo mese gli utenti avranno a disposizione una selezione di tre giochi da poter usufruire su PS5 e PS4.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato da parte di Sony un altro annuncio a sorpresa: gli utenti iscritti a PlayStation Plus nel territorio asiatico riceveranno un gioco gratis aggiuntivo, che non sarà dunque disponibile nel resto del mondo.

E si tratterà dell’unica reale differenza tra i diversi territori, dato che i già annunciati giochi gratis di dicembre rimarranno invariati: si tratta dunque unicamente di un regalo in più, misteriosamente assente per il resto del mondo.

Un’altra doccia fredda dunque per gli utenti italiani e non solo, dopo aver scoperto che uno dei titoli offerti non è affatto ciò che si pensava, ma una versione incompleta.

PlayStation Asia ha infatti svelato che solo per gli iscritti in tale regione sarà possibile scaricare gratis anche Judgment, l’apprezzato spin-off investigativo della serie Yakuza (via Game Rant).

L’annuncio è arrivato tramite gli account social ufficiali di Sony: potete trovare il post in questione che pubblicizza il gioco extra di seguito.

Play as hero or become the villain with the PS Plus games in December! Godfall: Challenger Edition (PS5/PS4)

Judge Eyes (PS4)

LEGO DC Super-Villains (PS4)

⚔️ Mortal Shell (PS4) pic.twitter.com/enH7DirVdh — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) December 2, 2021

Non è chiaro come mai sia stato deciso di non rendere disponibile Judgment anche per gli abbonati nel resto del mondo, seppur sembri plausibile che si tratti semplicemente di problemi legati alla licenza con il publisher.

Sony non ha infatti spiegato le motivazioni dietro questa decisione, limitandosi unicamente ad annunciare il bonus a sorpresa che, comprensibilmente, ha deluso molto gli utenti oltreoceano.

I fan italiani ed europei dovranno dunque accontentarsi dell’attuale selezione mensile già svelata: l’augurio è dunque che Judgment possa arrivare in futuro gratis anche per il resto del mondo.

Sempre per il territorio asiatico, Sony sta anche svolgendo in queste ore le premiazioni per i PlayStation Awards 2021: sono già stati annunciati i primi sorprendenti vincitori.