PlayStation Plus, rivelato il primo gioco di agosto (ed è un action)

Nel corso dello State of Play che si sta tenendo in questi minuti, Sony ha mostrato il nuovo trailer del primo gioco che sarà disponibile su PlayStation Plus ad agosto 2021.

I giocatori in possesso di un abbonamento a PS Plus potranno infatti mettere le mani su Hunter’s Arena: Legends.

Si tratta di un action multiplayer incentrato sulle battaglie PvP, già disponibile su PC dal luglio dello scorso anno in Accesso Anticipato su Steam.

Poco sotto, l’update trailer che mostra il gioco in azione con tanto di novità in arrivo, a partire dal 3 agosto al 6 settembre per gli abbonati, sia su PS4 che su PS5, e dal 6 dello stesso mese per tutti gli altri.

Hunter’s Arena ci porta in un antico mondo dell’Asia orientale splendidamente realizzato in cui giocheremo nei panni di un cacciatore che dovrà combattere demoni mortali, in battle royale corpo a corpo.

Durante il nostro viaggio, dovremo padroneggiare abilità di scherma e arti marziali per sconfiggere gli avversari.

L’obiettivo finale in Hunter’s Arena sarà quello di avere la meglio in partite da 30 giocatori e in tre modalità (solo, trio e tag match) e dimostrare di essere così il ​​cacciatore più letale.

Sarà importante pianificare le strategie prima di tuffarci direttamente nell’azione, visto che diventare la preda è questione di pochi istanti.

Ricordiamo che sono disponibili da poco tre titoli senza costi aggiuntivi, tra questi anche un gioco PS5 appena uscito.

Anche PlayStation Store ha da poco dato il via alle nuove offerte sui contenuti aggiuntivi per i titoli di maggior successo disponibili su PS4 e PS5.

Scoprite tutte le novità dello State of Play di Sony in tempo reale nel nostro recap che trovate su SpazioGames.