PlayStation Store, sconti su giochi a meno di 15 euro: ci sono esclusive

Sony ha deciso di proporre su PlayStation Store tantissime offerte su giochi PS4 disponibili a meno di 15 euro, pensate per tutti i giocatori che vogliono risparmiare.

Queste promozioni sono già disponibili per tutti coloro sono in possesso di un account sullo store: non sarà dunque necessario essere abbonati a PlayStation Plus o ulteriori servizi aggiuntivi.

Durante la settimana corrente, PlayStation Store è stato rinnovato con tantissime offerte, tra le quali c’è la promozione della settimana su un amato capitolo di Call of Duty.

Gli amanti della saga saranno inoltre contenti delle selezioni mensili di PlayStation Plus, dato che un episodio del franchise è disponibile tra i giochi gratis del mese.

Tanti giochi a meno di 15 euro su PlayStation Store.

Tra i giochi in offerta all’interno di questa selezione non possiamo non menzionare The Witcher 3 Wild Hunt, uno dei giochi di ruolo più belli della scorsa generazione, la cui edizione Game of the Year è disponibile a meno di 10 euro su PlayStation Store.

Gli amanti dei giochi classici della serie GTA potranno trovare a meno di 15 euro l’uno anche Grand Theft Auto III, San Andreas e Vice City, assolutamente imperdibili per gli appassionati.

Sono disponibili in offerta anche tre capitoli della serie Resident Evil: il quarto, quinto e sesto episodio sono tutti acquistabili a meno di 8 euro l’uno.

Segnaliamo inoltre che sono anche presenti alcune esclusive PlayStation apprezzate dagli utenti: Heavy Rain è disponibile a meno di 15 euro, mentre Tearaway Avventure di Carta potrà essere vostro con meno di 10 euro.

Di seguito vi proporremo una nostra selezione dei tanti giochi dal costo inferiore a 15 euro in offerta su PlayStation Store:

The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition

Grand Theft Auto: San Andreas

Resident Evil 4

Heavy Rain

Tearaway Avventure di Carta

Tekken 7

A Way Out

Assassin’s Creed IV Black Flag

Code Vein

Sonic Forces

Titanfall 2 Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition – Edizione Gioco dell’Anno

Questi sono solo alcuni dei tanti giochi attualmente disponibili in offerta su PlayStation Store: potete consultare voi stessi la lista completa cliccando qui.

Vi ricordiamo che queste offerte termineranno ufficialmente il 22 luglio 2021: avete dunque meno di due settimane per approfittare di queste occasioni.

Se siete alla ricerca di ulteriori offerte su PlayStation Store, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alla sezione Il Pianeta degli Sconti, che include anche il miglior prezzo mai visto su Captain Tsubasa.

Tra le tante promozioni attualmente attivi su PS Store segnaliamo anche le offerte dedicate ai contenuti aggiuntivi, con tanti sconti su DLC e Season Pass.

Durante lo State of Play è stato già svelato quale sarà il primo gioco gratis di agosto su PlayStation Plus: si tratta di un action.