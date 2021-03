PS Now risponde a xCloud? Registrato brevetto per cancellare il lag

PS Now, l’abbonamento di Sony che permette di accedere ad un catalogo di giochi prevalentemente in streaming, fino ad oggi ha rappresentato una curiosa variabile nelle proposte PlayStation.

Il servizio, che nascerebbe come concorrenziale a Xbox Game Pass ed al suo xCloud, non ha infatti mai rappresentato un’alternativa così attraente per tanti utenti, a causa di una proposta reputata non all’altezza ma soprattutto condizionata da problemi di latenza, notabili prevalentemente da giocatori con connessioni non troppo veloci.

Basti pensare al fatto che, ancora oggi, il concorrente naturale di Game Pass viene considerato PlayStation Plus, l’abbonamento online che ha ben poco in comune con la proposta di Microsoft.

Secondo quanto riportato da Game Rant, pare che Sony abbia finalmente deciso di dare una marcia in più al proprio servizio in abbonamento, riducendo notevolmente il lag: lo rivelerebbe un brevetto registrato dall’azienda.

Un brevetto svela come PS Now ha intenzione di ridurre il lag nello streaming.

Pare sia stata infatti brevettata la possibilità di utilizzare la tecnologia DLSS su PS Now per rendere il cloud gaming molto più fruibile per gli utenti, con interruzioni ridotte.

Viene infatti spiegato che la maggior parte dei processi verrebbe svolta dal server stesso, permettendo dunque ai giochi di venire renderizzati molto più rapidamente, il tutto senza creare restrizioni agli utenti che potrebbero così giocare in maniera fluida.

Ovviamente bisogna capire se questa soluzione verrà applicata anche nella pratica: considerati i passi da gigante che Microsoft sta compiendo in questo senso, portando lo streaming anche su iOS e PC, è probabile che Sony abbia deciso di provare a prendersi anche lei una buona fetta di mercato.

Vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine per tutte le novità relative al servizio, nella speranza che questa idea venga effettivamente implementata.

Vi ricordiamo che, nonostante l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ci sono ancora diversi giochi presenti su PS Now nel 2021.

Se non l’avete già fatto, date un’occhiata a tutti i titoli che sono stati aggiunti a marzo: è presente anche un’esclusiva PlayStation.