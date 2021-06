Bloodborne è il titolo PlayStation Now più giocato su PC

Sony ha svelato i titoli più giocati nel corso della primavera dagli abbonati al servizio in streaming e on demand PlayStation Now.

La piattaforma è disponibile sia su PS4 e PS5 (con streaming e download) che su PC (soltanto su download).

Su PS4 e PS5, la situazione – così come registrata tra l’1 marzo e l’1 giugno 2021 – è abbastanza prevedibile e presenta questo quadro, con la top 5 composta da:

Marvel’s Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

Su PC, invece, la top 5 è sensibilmente diversa ed è evidentemente segnata da tutti quei titoli che sono esclusivo appannaggiodel mondo console, anche se più datati:

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit: Become Human

Una classifica che non desta particolare scalpore, anche se, nel mezzo dei rumor per un nuovo Bloodborne (mai davvero credibili), chissà che Sony non stia prendendo nota della domanda.

In tema di rumor e speculazioni, invece, è più abbordabile la pista che porta a Ghost of Tsushima su PC, sulla base di una segnalazione molto attenta di un giocatore.