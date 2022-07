Il problema dei bagarini finirà se non comprerete la Jotnar Edition di GOW Ragnarok a 1.000 euro, ad esempio

Ormai sono due notizie che vanno praticamente a braccetto: venerdì vi abbiamo dato conto dell’apertura dei pre-ordini per la Jotnar Edition e la Collector’s Edition di God of War: Ragnarok. Poche ore dopo, vi abbiamo dato conto del fatto che molte delle copie arraffate fossero già finite nuovamente in vendita sui siti di aste, a prezzi maggiorati, con i bagarini pronti a mettersi in tasca la differenza sulle spalle degli appassionati che non hanno fatto in tempo a comprare l’edizione che volevano dai canali tradizionali.

Il fenomeno, come era lecito aspettarsi, si sta estendendo a macchia d’olio con il passare delle ore. Sui siti di aste molto diffusi anche in Italia come eBay, ad esempio – no, non linkeremo queste inserzioni, ndr – i prezzi della Jotnar Edition vanno dai circa 400 euro ad alcuni che provano a rivenderla addirittura a 850 euro. Il prezzo di listino, vi ricordiamo, era stato fissato da Sony in 269,98 euro.

All’estero va anche peggio: come segnalato dal giornalista Mohammed Aigoin del magazine Jeux-Video, nella divisione australiana del sito di aste qualcuno sta provando a rivendere la Jotnar Edition per $1.499 australiani, oltre 1.000 euro al cambio attuale.

BREAKING NEWS : Les éditions collectors de #GodOfWarRagnarok sont disponibles depuis à peine quelques heures, mais elles sont déjà aux prises des scalpers ! Elles sont apparues sur Ebay pour plus du double voir du TRIPLE de son prix de vente conseillé. #PS4 #PS5 #playstation pic.twitter.com/b904A2KbPs — Mohammed Aigoin (@Mohammed_Aigoin) July 15, 2022

Si tratta di cifre assolutamente ingiustificate, che non vedremo più solo quando non ci sarà più nessuno disposto a pagarle per ottenere il suo oggetto del desiderio. In questo modo, il prodotto rimarrebbe invenduto e il bagarino sarebbe scoraggiato dal riprovarci.

Purtroppo, di recente abbiamo visto i bagarini prendere particolarmente d’assalto il mercato dei videogiochi: dalle console di nuova generazione – emblematico il caso di PS5 (introvabile su Amazon quasi due anni dopo il lancio), ancora più di Xbox Series X – alle GPU della serie 30 di NVIDIA, passando per Nintendo Switch OLED e per edizioni da collezione a tiratura limitata come questa, o come la Regalla Edition di Horizon: Forbidden West.

Dopo le cifre enormi messe insieme con le nuove console, i bagarini hanno capito più che mai che ci sono consumatori disposti a pagare di più pur di avere quello che gli interessa: in questo modo, però, hanno finito con il creare la domanda per un mercato che fa in modo da proporre sempre più offerta, con sciacalli del mercato iperattivi per arraffare tutto quello che si muove e rivenderlo a prezzo enormemente maggiorato.

L'ambita Jotnar Edition di God of War: Ragnarok

Per l’ennesima volta, raccomandiamo ai nostri lettori – nella totale libertà di spendere come preferiscono i loro soldi, questo è chiaro – di non favorire il lavoro dei bagarini pagando cifre senza senso per i prodotti che vorrebbero avere. L’unico modo per arginare il fenomeno è smettere di renderlo redditizio.

E trovare la Jotnar Edition di God of War: Ragnarok all’asta per più di 1.000 euro – un prodotto su cui nessuno ha nemmeno ancora messo mano e che nessuno ha mai visto dal vivo – a meno di ventiquattro ore da quando Sony l’ha mandata in pre-ordine, è uno schiaffo in faccia ai fan di Kratos che con entusiasmo aspettavano di mettere le mani sull’edizione più prestigiosa del gioco, finita invece tra le braccia degli organizzatissimi e sfrontati scalper.

God of War: Ragnarok arriverà il 9 novembre su PS5 e PS4. Se volete approfondire la conoscenza con il gioco, vi raccomandiamo il nostro articolo-fiume dedicato.