God of War Ragnarok ha finalmente una data di uscita!

Dopo mesi e mesi di speculazioni, rumor e casi agghiaccianti, finalmente God of War Ragnarok ha una data di uscita.

Il seguito del capolavoro per PlayStation 4, che trovate su Amazon, è uno dei titoli più attesi dagli utenti PlayStation, che negli ultimi mesi si sono decisamente sfogati.

Giusto qualche giorno fa c’è stato il gravissimo caso delle molestie alla sviluppatrice di Santa Monica Studio, sommersa da foto indesiderate delle parti intime di alcuni giocatori allo scopo di farsi rivelare la data di uscita.

Non sono serviti a niente i molteplici avvertimenti di Cory Barlog, che più volte ha invitato i giocatori a mantenere la calma riguardo l’annuncio della data di uscita.

E pensare che bastava davvero mantenere un po’ di più la calma, perché poche ore fa Santa Monica Studio è tornata a parlare di God of War Ragnarok svelando la data di uscita.

Contro ogni legittima previsione, la nuova avventura di Kratos manterrà effettivamente la promessa dell’uscita entro il 2022.

God of War Ragnarok sarà infatti disponbile a partire dal 9 novembre 2022.

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 November 9, 2022. More info from Santa Monica Studio: https://t.co/GUmUZUl5NO pic.twitter.com/jMbTswDp4j — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2022

L’annuncio è arrivato tramite tutti i canali ufficiali, ovviamente, tra cui il blog PlayStation che conferma l’uscita PlayStation 4 e PlayStation 5, mostrando anche un nuovo trailer del gioco.

Il filmato chiamato “Father & Son” mette in mostra, indovinate un po’, Kratos ed Atreus in azione. Eccolo qui:

Il 2022 di PlayStation si chiuderà decisamente in bellezza, visto che God of War Ragnarok è stato confermato effettivamente in una data che gli permette di chiudere l’anno con il botto.

Ancora una volta Cory Barlog aveva ragione, perché giusto qualche giorno fa aveva fatto intendere che ci sarebbero state presto novità sul gioco.

E non è servito neanche lo State of Play dedicato di cui si era tanto parlato, perché l’annuncio è appunto arrivato a sorpresa senza troppi preavvisi.