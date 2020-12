Bagarini di PS5 e Xbox Series X gongolano: ne abbiamo comprato altre 2.000, è facilissimo averle

La questione dei bagarini che stanno prendendo d’assalto le console next-gen, sia PS5 che Xbox Series X, è ormai diventata una costante delle nuove disponibilità. Lo è diventata a tal punto che abbiamo appreso di veri e propri gruppi organizzati, con personale apposito chiamato ad accaparrarsi le console in qualsivoglia negozio spuntino.

Una pratica che si sta arginando? Non come sembrava, stando a quanto appreso dai colleghi del sito VGC. Uno di questi gruppi organizzati, infatti, ha fatto sapere che tutto gli sta andando a gonfie vele e che, anzi, «i nostri membri si sono assicurati altre 2.000 console nelle scorse quarantotto ore», con buona pace degli onesti consumatori che vorrebbero solo riuscire a pagarle il prezzo di listino imposto dai produttori.

PlayStation 5

«I nostri membri ci dicono che è facile comprare queste console. Semplicemente, se state trovando difficile comprarle e vi state lamentando di non riuscirci, la risposta facile è che dovete unirvi agli altri e comprarle da noi».

Un messaggio che sa di beffe dei giocatori e un consiglio che vi raccomandiamo di non seguire, perché è così che vengono alimentati questi fenomeni: se nessuno acquista le console a prezzo maggiorato, nessuno le vende.

Xbox Series X

In questo caso i bagarini addirittura offrono un abbonamento mensile fisso da circa $40 per poter comprare dal loro negozio – e intascano così la differenza sul prezzo di ogni console. Una fonte, tuttavia, ha riferito a VGC che questi numeri sarebbero esagerati, e che non sarebbe vero che le console ottenute nelle ultime quarantotto ore sarebbero così tante – ma sarebbero circa 200. I numeri diffusi da questi bagarini, secondo la fonte, sarebbero insomma «pubblicità ingannevole» volta a convincere i consumatori a rivolgersi a loro per comprare le console.

In qualsiasi modo stiano le cose, la linea da tenere è chiara: Xbox Series X e PS5 costano 499€ cadauna e questo è il prezzo che dovete pagarle. Fine della discussione.