Aperti i preorder di God Of War Ragnarok: ecco dove comprarlo a prezzo scontato

Dopo mesi di rumor ed anticipazioni, finalmente, recentemente Sony ha annunciato la data di lancio dell’atteso God Of War Ragnarok, sequel di quel God Of War tanto apprezzato qualche anno fa su PS4 (e che è successivamente giunto anche su PC).

God Of War Ragnarok sarà ambientato qualche anno dopo il primo e vedrà Kratos alle prese con i Nove Regni norreni, dove farà degli incontri decisamente importanti. Ovviamente, come suggerito dal presunto titolo del gioco e da altri elementi emersi dal teaser, gran parte della trama si concentrerà sulla mitologia norrena. È stato anticipato che dovremo confrontarci soprattutto con Thor e Freya e che ci saranno nuove rune e abilità da usare, per Kratos.

God Of War Ragnarok sarà lanciato il 9 novembre 2022 per Sony Playstation 4 e Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

God Of War Ragnarok sarà distribuito in due diverse edizioni, indirizzate a diversi tipi di giocatori.

Standard Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto nell’azione spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard.

Collector’s Edition

La splendida Collector’s Edition di God Of War Ragnarok comprende:

Speciale Altare del Custode del sapere , da collezione, che fa da contenitore.

, da collezione, che fa da contenitore. Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi incluso solo in digitale).

sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi incluso solo in digitale). Una custodia Steelbok (senza disco) – La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo.

– La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo. Due statuette gemelli Vanir (5 cm) – Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector’s Edition di God of War (2018), la Collector’s Edition di God of War Ragnarök completa il set con le statuette dei gemelli Vanir.

– Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector’s Edition di God of War (2018), la Collector’s Edition di God of War Ragnarök completa il set con le statuette dei gemelli Vanir. Set di dadi nanici – Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all’interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno.

– Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all’interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno. Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione) – Una riproduzione particolarmente dettagliata dell’iconica arma di Thor in God of War Ragnarök.

Inoltre, la Collector’s include i bonus digitali da riscattare su PlayStation Store:

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico)

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4.

Jötnar Edition

Infine, abbiamo abbiamo la spettacolare Jötnar Edition di God of War Ragnarok, che contiene:

Speciale Altare del Custode del sapere , da collezione, che fa da contenitore.

, da collezione, che fa da contenitore. Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi solo digitale).

su PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi solo digitale). Vinile 18 cm con musiche di Bear McCreary – Include due tracce del compositore Bear McCreary.

– Include due tracce del compositore Bear McCreary. Set di spillette Falco, Orso e Lupo – Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus.

– Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus. Anello leggendario Draupnir – Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso.

– Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso. Set di dadi di Brok – Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra.

– Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra. Mappa in tessuto Yggdrasil – Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

– Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil. Una custodia Steelbook (senza disco).

(senza disco). Due statuette gemelli Vanir (5 cm).

(5 cm). Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione).

Sono inoltre inclusi i seguenti beni digitali da riscattare su PlayStation Store: