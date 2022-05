Prince of Persia Remake esce dall’oblio: c’è una notizia buona e una cattiva

È passato un po’ di tempo dall’annuncio di Prince of Persia Remake, l’ambizioso rifacimento dell’amato “Sabbie del Tempo”, uscito alcune generazioni fa.

Questo atteso remake, che Ubisoft ha coraggiosamente messo in preordine su Amazon, fu mostrato in un generale disinteresse da parte della community, ad andare bene.

Il reveal di due anni fa è stato disastroso, anche oltre le aspettative, talmente tanto da costringere Ubisoft ad un simbolico dietro front con la produzione.

Dopo anni di rinvii, le ultime notizie di Prince of Persia Remake risalgono a sei mesi fa. Ci era stato detto che lo avremmo rivisto presto, ma forse non sarà esattamente così.

Il background dello sviluppo di Prince of Persia Remake deve essere stato sicuramente tumultuoso, considerato il lunghissimo silenzio di questi anni.

Il quale è stato rotto proprio da Ubisoft, pochi minuti fa, con un post su Twitter che ci fornisce una notizia buona e una cattiva.

Il titolo torna in sviluppo nelle mani dello studio di Montreal, creatori del gioco originale ma… ecco il comunicato:

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ

— Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022