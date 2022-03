Splinter Cell e Prince of Persia (e non solo) starebbero per mostrarsi

Lo scorso anno Ubisoft ha annunciato il ritorno dell’originale Splinter Cell in una versione rivista e corretta, un vero e proprio remake.

Il team di sviluppo alla guida del progetto è Ubisoft Toronto, principale responsabile di Far Cry 6, cosa questa che aumenta l’hype attorno al gioco.

La casa transalpina ha in cantiere altri progetti di un certo peso, incluso il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Beyond Good and Evil 2 (di cui si sono perse le tracce) e molti altri ancora.

Ora, sia il remake delle avventure di Sam Fisher che tanti altri titoli targati Ubisoft starebbero per mostrarsi in un evento a tema che promette faville.

Come riportato anche da GameSpot, Ubisoft si starebbe preparando per ospitare un evento “massiccio”, che potrebbe includere la rivelazione di un nuovo capitolo di Prince of Persia e un sequel di Immortals Fenyx Rising, tra i tanti.

A mettere in giro la voce è il quasi sempre affidabile Tom Henderson, il quale sostiene di essere stato in contatto con “diverse fonti con conoscenza diretta” dei piani di Ubisoft e che la società ha circa 20 giochi pronti per un nuovo reveal.

Alcuni di questi giochi sono già di dominio pubblico, come Assassin’s Creed Infinity, oltre a Beyond Good and Evil 2.

Ma non solo: il nuovo gioco di Prince of Persia sarebbe il vociferato platform 2.5D ispirato a Ori di Ubisoft Montpellier.

Altri giochi che forse faranno la loro apparizione sono Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, The Crew 3, Ghost Recon Frontline, e diversi giochi mobile.

Ricordiamo che Splinter Cell tornerà anche in altra forma, visto che qualche tempo fa è stata annunciata una serie animata con il supporto di Ubisoft.

Ma non solo: avete letto anche che il publisher francofono vi fa giocare nel weekend, mettendo a disposizione uno dei suoi migliori giochi gratis con Stranger Things?