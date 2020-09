La grafica di Prince of Persia Remake? Scelta stilistica, nessun problema di budget

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake ha fatto il suo debutto nel secondo Ubisoft Forward ieri sera, e ha destato fin da subito delle impressioni negative negli appassionati per via della direzione artistica e della qualità grafica esibita.

Intervenendo ai microfoni di The Mako Reactor, il game director Pierre Sylvain-Gires ha difeso l’offerta audiovisiva del progetto, spiegando che si è trattato di una specifica scelta di design e non del risultato di limitazioni di budget o risorse umane.

«Abbiamo deciso di optare per un trattamento visivo unico per far sì che questo gioco spiccasse rispetto agli altri. Non è un altro Assassin’s Creed, non è lo stesso Prince of Persia del 2008», ha spiegato Sylvain-Gires.

«Deve essere unico. Questa magia, questa fantasia è mostrata attraverso la saturazione, attraverso la luce, quindi è anche una sfida per ridefinire l’identità visiva del gioco con questo remake».

Il director ha precisato che «non è stato un problema di tempistiche o budget».

«Per noi di Ubisoft la qualità ha un’importanza suprema e questo è qualcosa che abbiamo tenuto bene in mente dall’inizio. Il progetto è stato in sviluppo per gli ultimi due anni e mezzo. Abbiamo avuto un picco di 170 membri al lavoro su questo progetto e senza menzionare altri investimenti nell’infrastruttura e il setup per fare un gioco moderno. Non c’è stata alcuna riduzione nel budget né nelle tempistiche di questo gioco».

Di certo, il gioco è stato molto discusso ed è destinato a rimanere tale fino all’uscita del prossimo gennaio 2021 per PC, PS4 e Xbox One.

Del debutto non felicissimo abbiamo parlato in uno speciale pubblicato oggi, nel quale abbiamo trattato dell’opportunità di non tornare affatto per una serie tanto attesa quando la realizzazione tecnica è così opinabile.