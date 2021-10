Che fine ha fatto Prince of Persia Remake? Arriva la risposta

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è sparito dai radar ormai da diversi mesi, dopo un reveal che francamente non aveva convinto i fan storici della saga.

Il titolo, per chi non lo sapesse, è un rifacimento del classico a 128-bit, fonte di ispirazione anche per il franchise di Assassin’s Creed.

Il remake de Le Sabbie del Tempo è stato infatti presentato lo scorso anno in occasione di Ubisoft Forward, con un’uscita fissata a 2021.

Sfortunatamente, complice anche l’emergenza sanitaria, il gioco è stato rimandato più volte, incluso l’ultimo posticipo avvenuto lo scorso mese di febbraio.

Ora, dopo settimane di silenzio, Ubisoft è tornata a parlare del ritorno del Principe di Persia, grazie a un post sui canali social ufficiali della compagnia d’oltralpe.

Sembra infatti che lo sviluppo del gioco non sia stato interrotto, e che gran parte dei feedback ricevuti in questi mesi serviranno al team per migliorare il lavoro sul gioco.

Poco sotto, il messaggio originale pubblicato via Twitter:

Ciao cari fan di Prince of Persia! Vogliamo prenderci un momento per rassicurarvi che lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in corso, motivato e ispirato dal vostro feedback. Vi aggiorneremo sui nostri progressi in futuro e vogliamo ringraziare tutti voi per il vostro incrollabile supporto e la vostra pazienza.

Arrivati a questo punto, è altamente probabile che il gioco non riesca a vedere la luce nel 2021, essendo stato rimandato nuovamente al prossimo anno fiscale (da aprile 2022 a marzo 2023).

Evidentemente, il durissimo feedback ricevuto a ridosso della presentazione originale ha lasciato un segno, anche all’interno dello stesso team di sviluppo.

Del resto, la veste grafica non all’altezza era tale da smuovere non soltanto i giocatori, ma anche e soprattutto gli osservatori neutrali, rimasti piuttosto delusi dalla qualità generale.

La speranza è che, sulla base del budget garantito dal publisher francese, il ritorno del Principe di Persia sia all’altezza delle aspettative.