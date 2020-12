Rimborsi negati per Cyberpunk 2077: cosa succede?

Oggi è stata una giornata particolare per tutti i possessori di Cyberpunk 2077, rimasti scottati – per così dire – dal forte numero di bug e glitch della versione console.

CD Projekt si è infatti ufficialmente scusata dell’accaduto, promettendo rimborsi tramite un processo attuato dai rispettivi servizi PlayStation e Xbox. A quanto pare, però, ci sarebbe qualche problema.

Nei giorni scorsi alcuni utenti Reddit erano riusciti a ricevere rimborsi per il loro acquisto di Cyberpunk 2077, riuscendo a barcamenarsi anche con l’assistenza clienti. Ora, il problema principale è che – come indicato nel tweet che trovate poco sotto di seguito – PSN non dispone di un vero e proprio sistema di rimborso.

Proprio per questa ragione, un numero significativo di giocatori sta vedendo la propria richiesta respinta dall’assistenza clienti.

So today’s update, Sony support refused another refund for #Cyberpunk2077. They said even if the devs say refund it, they won’t do it. Lied about the game not being broken and lied about what CDPR stated. Tl:dr you are stuck with a broken game, wait til patched. Some support. pic.twitter.com/MsyI11VCGO — Mgs2master2 (@mgs2master2) December 14, 2020

Il motivo esatto per cui alcuni utenti sono stati in grado di ricevere il rimborso nel weekend e altri no non è chiaro: la missiva pubblicata da CD Projekt RED non spiega nel dettaglio come fare a essere risarciti, né il modo esatto in cui i proprietari di copie digitali sarebbero stati in grado di ottenere tale rimborso.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno chiarimenti da ambedue le parti interessate, vale a dire PlayStation e CD Projekt, nonostante la situazione si stia sicuramente aggravando ora dopo ora.

Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 19 dicembre di quest’anno. Due nuove patch arriveranno a gennaio e febbraio del prossimo anno.

Per ora non è stato noto quando saranno rilasciati gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, si pensa nel corso del 2021.