Prime Gaming, annunciati i giochi gratis di agosto 2022

Amazon ha da poco rivelato la lineup del prossimo mese di agosto 2022, relativa a giochi gratis ed extra per i suoi abbonati a Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno presto scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di giochi davvero molto interessanti.

Se luglio 2022 è stato un mese ricco, la lineup di agosto include infatti altri sei giochi gratuiti, decisamente interessanti e da scaricare senza costi, tra cui un classico intramontabile.

In un servizio che, recentemente, ha messo in offerta Mass Effect e altri trenta giochi gratis per un brevissimo periodo.

Tutti e sei questi giochi saranno disponibili gratuitamente a partire dal 1° agosto, solo per gli abbonati ad Amazon Prime.

Ecco la lista dei giochi gratuiti di Prime Gaming per il mese di agosto:

StarCraft: Remastered: un grande classico strategico che non ha bisogno di presentazioni..

un grande classico strategico che non ha bisogno di presentazioni.. Zak McKracken and the Alien Mindbenders: classico gioco d’avventura punta e clicca, per viaggiare indietro nel tempo fino al 1997.

classico gioco d’avventura punta e clicca, per viaggiare indietro nel tempo fino al 1997. Beasts of Maravilla Island: nel ruolo di un giovane fotografo naturalista attraverserete magici ecosistemi dell’isola di Maravilla per scoprire creature straordinarie, e fotografare la loro maestosità .

nel ruolo di un giovane fotografo naturalista attraverserete magici ecosistemi dell’isola di Maravilla per scoprire creature straordinarie, e fotografare la loro maestosità Recompile: nei panni di un programma semi-sapiente lotterete contro la fine dei tempi in un vasto mondo 3D di un mainframe.



nei panni di un programma semi-sapiente lotterete contro la fine dei tempi in un vasto mondo 3D di un mainframe. ScourgeBringer: un frenetico platform a movimento libero in cui si esplora il vasto ignoto e ci si fa strada attraverso macchine antiche che custodiscono il sigillo del passato.



un frenetico platform a movimento libero in cui si esplora il vasto ignoto e ci si fa strada attraverso macchine antiche che custodiscono il sigillo del passato. Family Mysteries: Poisonous Promises: nel mondo delle élite dissolute, seducenti donne e poliziotti corrotti, dovrete combattere per il potere, la valuta definitiva.

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi, fino alla fine della promozione mensile (e in attesa della successiva).

A proposito di giochi gratis anche Microsoft non è da meno, perché di recente sono stati annunciati i nuovi Games With Gold del prossimo mese.

Ed ovviamente non mancano le offerte per Xbox Game Pass, che continua ad ampliare la sua selezione.