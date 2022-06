Prime Gaming, annunciati i giochi gratis di luglio 2022

Amazon ha da poco rivelato la lineup del prossimo mese di luglio 2022, relativa a giochi gratis ed extra per i suoi abbonati a Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno presto scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di giochi davvero molto interessanti.

Se giugno 2022 è stato un mese ricco, la lineup di luglio include infatti altri quattro giochi gratuiti, decisamente interessanti e da scaricare senza costi.

Il tutto dopo la conferma che gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno scaricare i primi 25 giochi gratis dell’iniziativa grazie a Prime Gaming.

Tutti e quattro questi giochi saranno disponibili gratuitamente a partire dal 1° luglio. L’evento Start Freeloading è invece già attivo, con 25 giochi gratuiti in palio in vista del Prime Day.

Altri giochi gratuiti saranno in ogni caso disponibili durante il Prime Day (12-13 luglio), tra cui Mass Effect: Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat e Star Wars: Jedi Academy.

Poco sotto, trovate la lista dei giochi gratuiti di Prime Gaming per il mese di luglio:

Maniac Mansion : classico gioco d’avventura punta e clicca uscito originariamente nel 1987.

: classico gioco d’avventura punta e clicca uscito originariamente nel 1987. Suzerain : gioco di ruolo che vi mette nei panni del presidente di una nazione fittizia sull’orlo della guerra.

: gioco di ruolo che vi mette nei panni del presidente di una nazione fittizia sull’orlo della guerra. Fell Seal: Arbiter’s Mark : un RPG tattico a turni con una prospettiva isometrica ispirato da Final Fantasy Tactics e da altri importanti giochi del genere.

: un RPG tattico a turni con una prospettiva isometrica ispirato da Final Fantasy Tactics e da altri importanti giochi del genere. Fishing: North Atlantic: ovviamente, si tratta di un simulatore di pesca ambientato nell’Oceano Atlantico settentrionale.

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi, fino alla fine della promozione mensile (e in attesa della successiva).

Restando in tema, avete visto che da oggi è stato aggiunto un gioco gratis a sorpresa nel catalogo di Xbox Game Pass?