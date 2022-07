Microsoft ha svelato i giochi gratis che saranno disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Games With Gold per il prossimo mese di agosto.

Eccoli, poco sotto:

Calico (1-31 Agosto)

ScourgeBringer (16 August – 15 Settembre)

Saints Row 2 (1-15 Agosto)

Monaco (16-31 Agosto)

Notizia in aggiornamento