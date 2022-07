Prime Gaming vi regala Mass Effect e altri 30 giochi gratis, da ora (ma avete poche ore)

C’era grande attesa per scoprire quando sarebbero arrivati gli ultimi regali di Prime Gaming: possiamo confermarvi che da questo momento tutti gli iscritti al servizio di Amazon potranno riscattare senza costi aggiuntivi oltre 30 giochi gratis.

Per celebrare il Prime Day (trovate tutte le offerte dedicate su Amazon) il servizio dedicato ai giocatori ha dunque deciso di offrire tanti grandi giochi: da adesso sono disponibili gli ultimi 6, tra i più attesi della collezione.

I nuovi omaggi di Prime Gaming includono infatti Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, GRID Legends, Star Wars Republic Commando, Jedi Knight e Jedi Knight II, particolarmente attesi in quanto si tratta di titoli di grande spessore.

Sono inoltre ancora disponibili gli altri titoli offerti in omaggio per celebrare questa iniziativa: di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis di Prime Gaming per il Prime Day.

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Per poterli riscattare non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e seguire le istruzioni: nel caso di Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat e GRID Legends sarà inoltre necessario essere in possesso di un account su Origin.

Vi consigliamo fortemente di approfittare di questa occasione il prima possibile, dato che avrete tempo fino a domani 13 luglio per riscattarli. Non dimenticatevi, inoltre, di riscattare anche i giochi gratis di luglio di Prime Gaming non legati a questa iniziativa.