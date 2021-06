Prime Day 2021: le migliori offerte sui powerbank

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui powerbank.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Se avete bisogno di un powerbank che vi dia una sicurezza, capace di farvi arrivare a fine giornata e far sopravvivere i vostri dispositivi, un prodotto da tenere in considerazione è Duracell Power Bank – 6700 mAh. Nonostante la capacità solo apparentemente limitata, il powerbank della Duracell riesce a ricaricare i vostri dispositivi ad una velocità tre volte superiore di quella della presa a muro, garantendo fino a due ricariche complete del vostro smartphone prima di esaurirsi, con due prese per poter caricare due dispositivi contemporaneamente.

Per chi invece sta molto tempo fuori casa, e magari deve gestire parecchi dispositivi alla volta con il rischio di rimanere a secco proprio nell’occasione peggiore, Charmast Power Bank 26800mAh è l’acquisto che dovete fare assolutamente. Questo powerbank ha dalla sua una notevole capacità, ma soprattutto ha ben quattro uscite per poter ricaricare altrettanti dispositivi in contemporanea. L’altra, grande, chicca di questo powerbank è l’assoluta compatibilità con i dispositivi Apple, tra iPhone e Macbook, che lo rendono veramente indispensabile per chi lavora.

