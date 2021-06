Prime Day 2021: le migliori offerte sui giochi Switch

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui giochi Switch.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Tra i migliori giochi Switch che potete trovare in offerta durante i Prime Day 2021 c’è senz’altro Persona 5 Strikers. Seguito dell’acclamatissimo titolo di Atlus, in questo capitolo tornerete nella fascinosa ed elegante Tokyo che avete conosciuto in Persona 5, di nuovo nei panni dei Phantom Thieves, ma stavolta in un’atmosfera molto più incentrata sull’azione e sullo stile di combattimento. Un epico viaggio in camper che porterà i nostri eroi a visitare tutto il Giappone per sconfiggere le ombre e cambiare il cuore delle persone.

Sempre rimanendo nel mondo del Giappone, ma stavolta nei canoni di un JRPG molto più classico, tra le offerte del Prime Day 2021 c’è anche Bravely Default II per Nintendo Switch. Quella di Bravely Default 2 è una storia bellissima se siete alla ricerca di un JRPG dall’impostazione estremamente classica e impegnativa. Una delle perle della libreria di Nintendo 3DS che arriva finalmente sulla nuova e più ambiziosa piattaforma ibrida della Grande N, che nel compiere il grande salto rimane fedele al genere da cui arriva.

