Prime Day 2021: le migliori offerte su fotocamere e obiettivi

È finalmente l'atteso momento del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team di SpazioGames ha selezionato per voi, per portarvi gli sconti da tenere d'occhio su videogiochi ed elettronica. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate a fotocamere, videocamere e obiettivi.

Come anticipato, l'accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all'esclusivo servizio Amazon Prime.

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sulle migliori fotocamere e i migliori obiettivi.

Una offerta assolutamente da non perdere è quella dedicata alla Panasonic Lumix DC-G9, straordinaria fotocamere mirrorless micro quattro terzi che include un obiettivo 12-60 mm firmato Lumix: questa macchina è infatti perfetta non solo per gli appassionati di fotografia, ma anche per tutti coloro che vogliono darsi al video making in 4K. Compatibile con le ottime micro quattro terzi, la fotocamera/videocamera ha anche una messa a fuoco super rapida da 0,04 e può contare anche su un display touchscreen ribaltabile, perfetto anche in caso di autoripresa. Grazie alla promozione potete portarla a casa per soli 1.037,99€, con uno sconto di addirittura il 35% sul costo abituale.

La G9 è perfetta sia per le foto che per i video

Se invece cercate un nuovo e affidabile treppiede per le vostre esperienze fotografiche, Manfrotto è protagonista di tantissimi sconti per il Prime Day: il celebre marchio italiano di accessori per la fotografia propone anche soluzioni economiche da scrivania, perfette magari anche per chi fa streaming e non solo. È ad esempio il caso del Treppiede da tavolo manfrotto, che ora potete portare a casa a solo 14,99€, con uno sconto del 44% sul costo di listino. Una soluzione agile, portatile e di straordinaria affidabilità, che funge anche da impugnatura in caso vogliate girare dei video mentre vi spostate, come dei VLOG.

Prime Day 2021: le migliori offerte su fotocamere e obiettivi

