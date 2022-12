Prima di The Witcher Remake, Geralt sarà ospite di un battle royale

Geralt è diventato uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dei videogiochi, tanto da portare CD Projekt Red ad avviare The Witcher Remake.

Anche grazie alla popolarità immensa del terzo capitolo, tra i più venduti di sempre su Amazon, che ha reso il franchise un prodotto di cultura pop.

Questo ha fatto sì che lo strigo fosse protagonista di tanti videogiochi nel corso degli anni, tra cui l’evento speciale di Monster Hunter World come esempio più celebre.

E parlando di ospitate c’è un battle royale che, da cinque anni, non sta facendo altro che collezionare videogiochi e personaggi di ogni tipo.

Sì, proprio Fortnite, che ospiterà Geralt di Rivia prima del suo grande ritorno di The Witcher Remake.

Epic Games ha infatti avviato le grandi celebrazioni per l’arrivo del Capitolo 4, che porta come sempre tantissime novità e, tra queste, personaggi e skin inedite.

Tra queste c’è anche il cacciatore di mostri più famoso del mondo dei videogiochi, che sarà all’interno dei contenuti del nuovo battle pass.

Ecco come viene descritto il nuovo corso di Fortnite:

«Nel quarto capitolo di Battaglia reale di Fortnite, avventurati in un nuovo regno e vai in giro con nuovi mezzi: guida una moto da cross, rotola in una palla di neve, lanciati con il martello Onda d’urto e salta gli ostacoli. Potenziati con gli Ottimizzatori della Realtà e conquista territori per la tua squadra, piazzando stendardi per rivendicare ciò che ti appartiene. E, ovviamente, attrezzati con nuove armi appena forgiate.»

Non manca ovviamente una nuova mappa e nuove funzionalità di vario tipo, come la possibilità di poter salire in sella ad una moto da cross durante le sparatorie.

Inoltre, sulle piattaforme next-gen ora Fortnite utilizza definitivamente Unreal Engine 5.1, per darci un assaggio di come sarà Geralt effettivamente in The Witcher Remake.

Un progetto la cui uscita non è ancora molto chiara, anche se CD Projekt Red ha tentato di fare chiarezza sulla timeline dei prodotti futuri.

Nel frattempo The Witcher 3 si prepara ad un ritorno con una versione ripulita e corretta, anche di più su PC a quanto pare.