The Witcher 3 sarà ancora più next-gen, perlomeno su PC

The Witcher 3 tornerà molto presto in versione next-gen, con una nuova edizione pensata per le console di attuale generazione e – ovviamente – PC.

Il celebre titolo fantasy della passata generazione, che trovate a poco prezzo su Amazon, sta per essere riproposto anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su personal computer.

Dopo aver rivelato le novità per tutte le versioni del gioco, comprese quelle per le console old-gen, è ora di fare il punto proprio sull’attesa versione PC.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, sembra proprio che le nuove versioni di The Witcher 3 su personal computer saranno davvero molto belle da vedere.

Quando CD Projekt RED ha mostrato The Witcher 3 in versione next-gen la scorsa settimana, lo sviluppatore ha delineato l’illuminazione globale e le ombre in ray-tracing, negando invece la presenza di veri riflessi ray-tracing.

Tuttavia, esperti come Alexander Battaglia di Digital Foundry hanno fatto notare che alcuni dei riflessi dell’acqua visti nel trailer del gioco sembravano indicare l’uso del ray-tracing.

Oggi, tra gli aggiornamenti RTX e DLSS di dicembre, NVIDIA ha infatti confermato che il gioco sarà effettivamente dotato di riflessi ray-tracing.

Inoltre, le impostazioni Ultra+ aumenteranno le distanze degli oggetti, la densità del fogliame, i dettagli dei personaggi sullo sfondo, la qualità generale e altro ancora.

Al momento non è chiaro perché CDPR non abbia specificato la cosa durante il live stream: forse si è trattato di un semplice errore o magari, perché no, di un’aggiunta dell’ultimo minuto.

Come promemoria, The Witcher 3 next-gensupporterà anche NVIDIA DLSS 3 (per le GPU GeForce RTX 40 Series), DLSS 2 (per le GPU GeForce RTX 20 e 30 Series) e NVIDIA Reflex (per le GPU GeForce GTX 90 Series e successive).

Vi ricordiamo che per seguire Geralt di Rivia nella sua ricerca lungo il Continente dovrete attendere il 14 dicembre, quando The Witcher 3 Complete Edition sarà disponibile sul mercato (qui trovate un utile recap sulle migliorie).