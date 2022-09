Il tempo vola e Fortnite ha già compiuto cinque anni, al via la celebrazione

Da quando Fortnite si è reinventato come battle royale sembra essere passato pochissimo tempo, ma in realtà sono già cinque anni.

In questi anni abbiamo visto veramente di tutto, tra cui anche i fumetti Marvel con contenuti in esclusiva per Fortnite (questi qui, per intenderci).

Per non parlare del sorprendente crossover con Dragon Ball, che sembrava impossibile ma, alla fine, è davvero arrivato.

Manca giusto Il Signore degli Anelli che, tanto per cambiare, è tra i nomi che Fortnite potrebbe accogliere nei prossimi mesi stando a dei rumor.

Questa è la settimana del compleanno di Fornite e, come annunciato nel blog ufficiale, Epic Games sta preparando la festa per tutti i giocatori.

A partire dal 23 settembre alle 15:00, Epic Games festeggia il quinto compleanno del battle royale più famoso del mondo con incarichi speciali, una mostra di fortografia a tema compleanno e un quiz di Fortnite sui social media.

Durante i festeggiamenti del compleanno, il Bus della battaglia volerà con una nuova verniciatura a tema. Una volta sbarcati sull’isola troverete un regalo di compleanno, che per l’occasione sarà piena di bottino di alto livello.

Per quanto riguarda gli incarichi di compleanno, completandoli sarà possibile sbloccare il nuovo dorso decorativo Torta coriandolosa, il piccone Fetta da festa e l’emoticon Torta scintilla.

In occasione del compleanno torna anche la fortografia, un evento nel quale sarà possibile condividere gli screenshot di gioco a tema che, ovviamente, per l’occasione sarà la festa di compleanno di Fortnite.

Infine, sulla pagina Instagram e Twitter di Fortnite verranno pubblicati dei quiz sul gioco in cui potrete dimostrare la vostra conoscenza del battle royale.

Nel frattempo sta anche partendo la Stagione 4 Capitolo 3, con una data di uscita che vi dovete segnare assolutamente sul calendario.

A proposito di battle royale, il rivale del titolo Epic Games sta passando un brutto momento, perché PUBG è stato bandito dai Talebani.