Presto potrete provare gratis il nuovo JRPG di Square Enix

A ottobre dello scorso anno, Square Enix e tri-Ace hanno svelato ufficialmente Star Ocean The Divine Force, l’ultimo capitolo della popolare saga di JRPG.

Ad oggi, la serie Star Ocean (che trovate anche su Amazon) include 5 titoli principali, inclusp uno spin-off ed un capitolo per mobile.

Dopo il remake del primo capitolo della serie (di seguito potete trovare la nostra recensione di Star Ocean First Departure R) la saga promette quindi di ripartire alla grande.

Ora, dopo aver scoperto la data di uscita ufficiale del gioco, dal Tokyo Game Show 2022 Square ha promesso una piccola e gradita sorpresa per i fan.

Come riportato anche da VGC, è stata annunciata una demo gratis per Star Ocean The Divine Force per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Rivelata durante il TGS, la demo uscirà il 20 settembre prossimo e conterrà ben due ore di contenuti giocabili, secondo quanto riportato dalla stessa Square Enix.

Non è chiaro se la progressione del giocatore dalla demo sarà trasferita al gioco completo, così come non è chiaro nemmeno perché la stessa non verrà rilasciata su PC. Poco sotto, trovate anche il nuovo trailer rilasciato per l’occasione.

Star Ocean the Divine Force segna un nuovo capitolo della storia galattica e narra una storia avvincente che fonde perfettamente elementi di fantascienza e science fiction.

Tra le varie cose, il gioco reintrodurrà il sistema «Doppio Eroe», che consentirà di proseguire la storia in base al punto di vista di entrambi i protagonisti principali.

Tra questi, Raymond rappresenta la fantascienza ed è un capitano proveniente da una civiltà tecnologicamente avanzata, mentre Laeticia è una principessa ammirata in tutto il regno di un pianeta sottosviluppato.

Ad accompagnarli rispettivamente ci saranno Elena e Albaird, amici e leali compagni dei due rispettivi protagonisti dell’ultima avventura che fonde agilmente fantasy e sci-fi.

Star Ocean the Divine Force arriverà il 27 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

