Pokémon Unite diventa un manga, e potete leggerlo gratis da subito

Dopo il grande successo ottenuto su Nintendo Switch e mobile, Pokémon Unite diventa un manga, gratis, disponibile da subito nei primi due capitoli.

In attesa dei nuovi giochi Pokémon, che potete ordinare su Amazon, il mondo del MOBA con le creature tascabili si espande attraverso un’avventura a fumetti.

Un’iniziativa simile a quella che è stata lanciata per Leggende Pokémon Arceus, che di recente ha avuto una sua serie anime dedicata, già disponibile online per tutti.

Il manga di Pokémon Unite arriva poco dopo l’ennesima celebrazione del MOBA che, nonostante le polemiche degli hater, continua ad ottenere numeri da record tra giocatori e vendite.

È The Pokémon Company ad annunciare direttamente la pubblicazione del manga, attraverso i canali ufficiali.

Il manga di Pokémon Unite mostrerà a tutti gli appassionati i segreti dell’isola di Heos e delle Lotte UNITE. I primi due capitoli sono già online, mentre i successivi saranno caricati sulla piattaforma prossimamente.

I due capitoli disponibili sul sito ufficiale sono “Aeos Energy” e “Zirco’s Holowear”.

In Aeos Energy la protagonista è Phos, la professoressa dell’Isola di Heos, e la storia sarà incentrata sulle sue avventure giovanili al fianco dei Pokémon originari dell’isola.

Zirco’s Holowear, invece, è incentrata sulle Lotte Unite. Come possono essere più emozionanti di quanto già non siano? Il vulcanico Zirco ha la risposta, fondendo le lotte con gli scontri… di moda, creando degli Holowear per i Pokémon.

Una bella novità per esplorare il mondo dello spin-off del gioco di creature più collezionabili del mondo.

Il quale, nel frattempo, sta continuando ad aggiornarsi con tante novità per i giocatori più appassionati.

E non è l’unico, perché anche Leggende Pokémon Arceus continua ad evolversi. L’ultimo aggiornamento ha introdotto le feature più richieste dai giocatori.

Per quanto riguarda Scarlatto e Violetto, la nuova generazione, sappiate che sono già disponibili per il preordine: ecco come farlo nel modo migliore.