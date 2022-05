Pokémon Unite, nuova modalità e nuove creature in arrivo

Tra alti e bassi il MOBA con le creature tascabili più famose al mondo, Pokémon Unite, ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati del franchise.

Il gioco, inizialmente uscito su Nintendo Switch (console che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo), ha ottenuto numeri da record, stupendo anche quegli scettici che non credevano molto sulla riuscita del progetto.

Lo stesso Unite è anche diventato Gioco dell’Anno 2021 secondo una classifica di certo molto particolare.

Ora, da ciò che leggiamo su Nintendolife, alcuni leak hanno anticipato l’arrivo di succose novità, che racchiudono nuove abilità, modalità e Pokémon con cui giocare.

Il dataminer ElChicoEevee ha scoperto dei file che suggeriscono l’arrivo un possibile update che renderebbe giocabili i Pokémon selvatici, che dovrete catturare prima di poterli utilizzare in battaglia.

Questa nuova modalità sarà disponibile, almeno apparentemente, sulla mappa quick-match Mer Stadium. Incluso nell’aggiornamento saranno anche creature come Zapdos, Articuno e Regigigas.

Di seguito ecco uno sguardo alle presunte skill di questi Pokémon selvaggi:

Pokémon UNITE Datamine Leaks pic.twitter.com/vDZl30w5GB — Eevee (@ElChicoEevee) May 4, 2022

Il leaker di nome sobbleunitedtm ha invece condiviso su Twitter una clip di uno di questi presunti nuovi Pokémon che potrebbero essere catturati e usati:

Gameplay NPC (Beta)

6. Regigigas You can control in new mode. pic.twitter.com/j3pzadFgm3 — Sobble's Unite (I want support community) (@sobbleunitedtm) May 4, 2022

In oltre, secondo i rumor saranno introdotti altre due creature giocabili, ovvero Delphox di tipo Fuoco/Psico e Espeon di tipo Psico.

Pokémon UNITE Leaks Datamine Who was trolling???? pic.twitter.com/ThhF7JpHgU — Eevee (@ElChicoEevee) April 27, 2022

https://t.co/1EWum285ih i heard the first link didnt work — Eevee (@ElChicoEevee) May 7, 2022

Nell’attesa di scoprire se tali indiscrezioni verranno confermate, potete godervi la nostra accurata recensione di Pokémon Unite, per aiutarvi a farvi strada in questo particolare MOBA che potrebbe affascinare molti fan del franchise e non.

Per rimanere in tema Pokémon invece, sapevate che esiste un libro di cucina pieno di ricette dedicate alle creature tascabili più famose?

Se invece non state più nella pelle, e volete accaparrarvi una copia dei nuovi capitoli di nona generazione di prossima uscita, Pokémon Scarlatto e Violetto, potete dare un’occhiata a questo link per sapere dove preordinarli a prezzo scontato.