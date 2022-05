Leggende Pokémon Arceus si aggiorna con la novità più attesa di sempre

Da oggi i fan di Pokémon possono finalmente continuare a collezionare in un unico posto tutti i mostri tascabili: in queste ore è finalmente arrivata un’attesissima novità su Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente.

Stiamo naturalmente parlando del supporto a Pokémon Home, il servizio che permette agli allenatori di trasferire tutti i mostri catturati nelle diverse generazioni, avendoli sempre a disposizione: dopo una lunghissima attesa, adesso potranno accedervi anche gli appassionati dei remake di Diamante e Perla, oltre che naturalmente sul più recente Leggende Pokémon Arceus (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

La novità era già stata anticipata da diverse indiscrezioni e da file presenti in-game, ma era necessario attendere che l’app vera e propria si aggiornasse per supportare le ultime esclusive per Nintendo Switch.

Come riportato da Nintendo Everything, Pokémon Home si è infatti ufficialmente aggiornato alla versione 2.0: la patch sta venendo lentamente rilasciata su tutti i dispositivi, ma è già attualmente disponibile su Switch e iOS.

Il changelog ufficiale segnala infatti di aver aggiunto la compatibilità proprio con Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente, permettendo così ai giocatori di poter finalmente trasferire tutti i propri compagni di avventure.

Per prepararsi al meglio a supportare tanti nuovissimi mostriciattoli tascabili, i server dell’app Pokémon Home sono attualmente in manutenzione: di conseguenza, non sarà ancora possibile utilizzare questa funzionalità per alcune ore.

Nel frattempo, gli utenti potranno sempre prepararsi aggiornando l’applicazione: la feature più attesa di sempre è dunque finalmente arrivata e, nonostante le limitazioni dei Pokédex negli ultimi titoli, vi permetterà di continuare a catturarli tutti. In attesa del prossimo annunciato episodio, naturalmente.

La community potrà dunque prepararsi a dovere per l’arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto, a patto che i mostri tascabili catturati siano naturalmente presenti nella nuova regione: abbiamo riepilogato per voi tutti i Pokémon che sono già stati confermati.

Nintendo è molto ottimista per il futuro del franchise: dopo gli ottimi passi in avanti visti in Leggende Pokémon Arceus, la casa di Kyoto sostiene che Scarlatto e Violetto «evolveranno la serie».

Nel frattempo, sarà possibile ingannare l’attesa con la serie anime dedicata a Leggende Pokémon Arceus: sfortunatamente non sono state svelate molte novità, ma la prima puntata dovrebbe essere disponibile già da questa sera.