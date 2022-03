Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i nuovi capitoli ufficiali della celeberrima saga, dopo Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I due titoli riprenderanno la struttura open world di Leggende Pokémon: Arceus. Stando a quanto dichiarato da The Pokémon Company, i giocatori potranno infatti esplorare tante «città che si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini».

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno molto più moderni e rappresenteranno un vero passo evolutivo per l’intera serie. Questo sarà possibile grazie all’introduzione di un mondo di gioco tutto nuovo e completamente rivoluzionato. Gli starter di Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno Fuecoco, un piccolo coccodrillo di tipo Fuoco; Quaxly, un anatroccolo di tipo Acqua e Sprigatito, un gatto di tipo Erba.

Sebbene si tratti di una notizia ancora non confermata, sembra proprio che i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto non prevedano la presenza del Pokédex Nazionale, ma un Pokédex regionale con la possibilità di catturare solamente i mostriciattoli presenti sulla mappa di gioco.

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto costituiscono un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della popolare saga e, come di consueto, abbiamo raccolto per voi le migliori offerte presenti sui più popolari portali di vendita online per consentirvi di acquistarli ai prezzi migliori del web.

Pokèmon Scarlatto e Pokémon Violetto sono attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è fine 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

