C’è un simpatico cane che sembra uscito da Pokémon Spada e Scudo

Pokémon Spada e Scudo sono due giochi abbastanza apprezzati dall’utenza Nintendo, sebbene in molti abbiano criticato le animazioni dall’aspetto innaturale e “strano”.

Nonostante i risultati ottenuti da Diamante Lucente e Perla Splendente abbiano infatti già superato nei primi giorni di lancio i numeri ottenuti da Spada e Scudo, i titoli in questione sono in ogni caso particolarmente amati.

Del resto, alcuni fan hanno desiderato immaginarli con l’aspetto e i toni che avrebbero avuto su una storica console portatile di casa Nintendo, il Game Boy.

I fan sono rimasti delusi dall’apparente mancanza di cura riposta in alcune animazioni dei personaggi, tanto che ora un giocatore ha scovato un simpatico esempio di come sarebbero i leggendari Zacian e Zamazenta se le loro animazioni provenissero proprio dal mondo reale (via GameRant).

L’utente Reddit “SpaceWaterVoid” sottolinea infatti le somiglianze tra il video di un buffo cane nella neve che si gira velocemente senza apparentemente muovere le zampe e le animazioni dei due leggendari di Spada e Scudo.

Il video rimarca quanto sia ridicolo l’aspetto dei Pokémon leggendari mentre si voltano e che, se inquadrato nella vita reale, il movimento darebbe a molte persone motivo di ridere a crepapelle.

Poco sotto, l’esilarante filmato in questione e – in basso – un video tratto dal gioco per tutti i confronti del caso:

Pokémon Spada e Scudo è in ogni caso disponibile su Nintendo Switch. Per tutti i dettagli sul gioco vi raccomandiamo ovviamente di recuperare prima di subito la nostra video recensione dedicata.

Ma non solo: avete visto anche che uno speedrunner ha completato Pokémon Perla Splendente in 33 minuti e 10 secondi?

Infine, sempre Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente avrebbero dalla loro dei segreti davvero interessanti, come il glitch per duplicare le creature.