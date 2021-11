Pokémon Unite, alcuni elementi sono stati rimossi senza preavviso

Dopo l’inizio scoppiettante, sembra che Pokémon Unite abbia superato il periodo più felice della sua brevissima vita.

Il MOBA con protagonisti i mostri tascabili più famosi del mondo è ancora molto giocato, ma ogni tanto gli sviluppatori si ritrovano di fronte a polemiche da gestire.

Di recente il problema è stato relativo ad una skin di Lucario, giudicata troppo costosa dalla community che si è sentita presa in giro, dopo le rassicurazioni.

Infine le dinamiche pay-to-win sembra siano state introdotte, seppure non in modo invadente, e neanche questo è andato giù alla community dei giocatori.

Mentre il gioco continua ad aggiornarsi con tanti contenuti inediti, tra Pokémon, modalità di gioco e contenuti da sbloccare e acquistare, altre cose vengono rimosse senza prevviso.

Come riporta Destructoid, sono stati tolti degli elementi da Pokémon Unite senza che i giocatori siano stati avvertiti in alcun modo.

In maniera del tutto simile a quanto succede in ogni piattaforma online, anche in Unite vengono aggiunti alcuni elementi con le nuove stagioni, ma vengono tolte anche delle cose.

Non ci sono più le missioni giornaliere, che erano un modo molto importante per riuscire a guadagnare i punti necessari al completamento del battle pass.

Anche considerata la natura “mordi e fuggi” del titolo, era una maniera accessibile di accumulare risorse e dedicarsi alla progressione del profilo. Sono state introdotte le sfide da completare con gli amici al suo posto, un deterrente per chi gioca in solitaria o semplicemente non ha voglia di giocare in compagnia.

Infine molte skin sono state eliminate dal negozio in-game senza avvertimento, tra cui anche le più amate e costose che richiedevano tanto tempo per collezionare le risorse necessarie all’acquisto.

Speriamo che Pokémon Unite possa fare pace con la sua community perché, come dicevamo nella nostra recensione, si tratta comunque di un gioco molto piacevole.

In Pokémon GO, invece, stanno arrivando dei contenuti molto preziosi ed inediti, che dovrete acchiappare al volo in questi giorni.

E prossimamente arriveranno altri crossover importanti, con titoli futuri della serie che sono tra i più attesi dell’anno.