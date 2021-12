Pokémon Unite, il leak era corretto: arriva un nuovo Pokémon

Pokémon Unite è diventato in breve tempo uno dei fenomeni dell’anno, per poi vedere purtroppo l’interesse dei giocatori esaurirsi, almeno fino all’arrivo di alcune novità di un certo peso, inclusa quella scovata in queste ore da un leak.

Il MOBA dedicato ai mostriciattoli collezionabili uscito prima su console Nintendo Switch e poi su mobile, ha infatti dalla sua un notevole numero di appassionati.

Una fan base che, quando c’è stato bisogno, ha fatto capire a chiare lettere di essere assolutamente scontenta contenuti cosmetici giudicati troppo costosi.

Per non parlare di quando il team di sviluppo ha rimosso dei contenuti senza preavviso, cosa questa che ha sicuramente indispettito un gran numero di giocatori.

Ora, come riportato da The Gamer, i dataminer hanno avuto ragione ancora una volta: Tsareena si sta infatti per unire al roster di Pokémon Unite.

L’annuncio arriva insieme a un trailer che mostra il Pokémon in azione, dandoci un assaggio di cosa aspettarci quando questi approderà nel negozio ufficiale.

Poco sotto, il video che mostra Tsareena in azione:

Se la fuga di notizie che ha previsto l’inclusione di Tsareena è del tutto accurata, allora non dovremo aspettare molto per giocare nei panni della creatura collezionabile appartenente alla 7ima generazione di Pokémon.

I dataminer avevano indicato come data di lancio il prossimo 9 dicembre, quindi esattamente tra una settimana. Attendiamo quindi ora come ora una conferma ufficiale.

Speriamo che questa nuova aggiunta faccia bene a Pokémon Unite visto che come vi dicevamo nella nostra recensione, si tratta comunque di un gioco tutto sommato piacevole.

Pokémon GO, a differenza di Unita, continua ad andare avanti per la sua strada senza intoppi particolari, viste e considerate le tante novità in arrivo.

Infine, avete visto anche il buffo cagnolino che sembra uscito nientemeno che da Pokémon Spada e Scudo (vedere per credere)?