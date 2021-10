Pokémon Unite, la polemica del giorno è sulla nuova skin di Lucario

Non c’è pace per Pokémon Unite che, stando alla community, non sembra riuscire a combinarne troppe giuste in fila prima di sbagliare.

Il titolo è uscito in origine su Nintendo Switch, ma da qualche settimana è disponibile anche su piattaforme mobile come Android e iOS, quindi giocabile su smartphone e tablet.

Inoltre è disponibile il cross-play e il cross-save, così che possiate giocare a Pokémon Unite in totale libertà con tanti giocatori e amici diversi.

Nonostante i sospetti iniziali, il titolo si è rivelato essere accessibile e non invischiato in fastidiose dinamiche pay-to-win, ma le cose rischiano di essere diverse da come pensavamo.

Come spesso accade in molti titoli free to play, come League of Legends, gli sviluppatori mettono il carico sugli acquisti di contenuti cosmetici, che spesso arrivano a cifre considerevoli.

E, come riporta The Gamer, le nuove skin di Halloween tra cui quella di Lucario non sono andate giù alla community, che si è scagliata contro gli sviluppatori.

Non c’entra il gusto né la bellezza stessa della skin, ma ovviamente il prezzo. Il bersaglio è l’holowear Costume Party di Lucario, che viene venduto al prezzo di quaranta dollari.

La community non è stata in silenzio su Reddit, accusando il team di aver esagerato con il prezzo. Anche perché la skin in questione è acquistabile solo con valuta reale, e non con il classico doppio sistema che si usa di solito.

L’ulteriore problema è la recidiva, perché di recente c’era stata un’altra skin ad essere venduta ad un prezzo troppo alto e, dopo il feedback della community, sembrava che lo studio avesse capito il problema.

Attention Trainers! The #PokemonUNITE Halloween Festival is now live! Relaunch your game to jump into the festivities, and check out the new Costume Party Style Holowear for Lucario while you're there! pic.twitter.com/peykZXTbCX — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 20, 2021

Invece, dopo la precedente skin di Ninetales di Alola venduta sempre a €40, i giocatori si sono sentiti presi in giro dallo studio che aveva dichiarato di aver capito le perplessità dei giocatori.

Un vero scivolone per un titolo che, come vi raccontavamo nella nostra recensione, ci aveva colpito all’inizio anche per la sua accessibilità economica.

Pokémon GO, al contrario, continua ad andare avanti spedito per la sua strada, con tante novità in arrivo.

Tra i più attesi giochi del franchise c’è invece Leggende Pokémon Arceus, che alla fine dei conti non sarà molto simile ad un altro celebre gioco Nintendo, come pensavamo.