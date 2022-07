Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbe essere come Detroit Become Human

Pokémon Scarlatto e Violetto sembra avere tutte le carte in regola per piacere e farsi piacere, tanto che le ultime informazioni trapelate in rete lasciano ben sperare.

Dopo il chiacchierato Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a ottimo presso, la serie sta infatti per tornare alla classica suddivisione in due titoli distinti.

Dopo il reveal degli starter di Scarlatto e Violetto – emersi nel primo trailer – gli appassionati si stanno sfregando le mani in attesa di novità.

Quindi, dopo aver scoperto anche la data di uscita, è il turno di un leak che avrebbe rivelato nuovi dettagli sul sistema di gioco (e non solo).

Come riportato anche da Game Rant, una recente fuga di notizie proveniente da una fonte attendibile suggerisce che Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero essere caratterizzati da un sistema di scelte che influiranno all’effettivo sulla storia.

Il noto e affidabile leaker Riddler Khu è attualmente l’unica vera fonte di informazioni per chiunque segua le novità relativa ai Pokémon (come i recenti accenni ai viaggi nel tempo).

Khu ha infatti recentemente pubblicato un’immagine di Detroit Become Human, il gioco di Quantic Dream basato proprio sulle scelte, suggerendo ai fan che potrebbero vedere qualcosa di simile in Titan (il nome in codice della Gen 9 dei Pokémon).

È probabile che Khu stia suggerendo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno quindi caratterizzati da scelte basate sulla storia che avranno un impatto concreto sul modo in cui i giocatori affronteranno l’avventura principale.

Con il già noto design aperto e la progressione non lineare della storia, avrebbe senso se i giocatori potessero fare scelte diverse che li porteranno su strade diverse.

Ovviamente, aspettiamo di avere le conferme del caso prima di giudicare, sebbene il rumor in questione ha stuzzicato l’attenzione dei fan.

Restando in tema, un fan ha realizzato una statua del Professor Turo, personaggio che sembra in un certo qual modo già entrato nel mito.

Ma non solo: gli appassionati hanno già avuto modo di tributare Lechonk, il simpatico maialino che ha fatto il giro del web dopo gli ultimi trailer di Scarlatto e Violetto.

Infine, se avete intenzione di preordinare uno dei due giochi, vi consigliamo di recuperare la nostra guida dedicata.