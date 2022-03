Gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto visti da vicino sono adorabili: ecco il video

L’euforia derivante dall’annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto è appena iniziata, e già ci sono molti fan che hanno deciso di cimentarsi in riproposizioni creative dei nuovi starter.

D’altronde il brand Pokémon è una garanzia, e la quantità di fan art e lavori inerenti al mondo dei mostriciattoli da collezionare è davvero spropositata.

Tra gli appassionati c’è addirittura chi ha deciso di rielaborare i videogiochi stessi, in modo da creare dell’esperienze uniche nel loro genere.

In tema Scarlatto e Violetto, in tanti hanno diretto le proprie attenzioni verso gli unici Pokémon di nona generazione che conosciamo al momento: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

C’è chi ha provato a immaginare le evoluzioni finali degli starter, ottenendo un risultato davvero degno di nota, o chi ha deciso di operare una sorta di crossover tra questi e un’altra storica produzione Nintendo.

Adesso invece su Reddit c’è un utente, dal nome Lazerpand1, che ha postato una clip in cui possiamo vedere prendere vita i tre starter dei giochi di prossima uscita, in un piccolo filmato dove le tre creaturine interagiscono e assumono pose alquanto ironiche.

In aggiunta, è presente una traccia audio tratta da un episodio di The Simpsons doppiato in spagnolo, che è stato anche fonte alla base della creazione di un meme inglese.

La clip inizia con Quaxly che assume una posa particolare mostrando con orgoglio il suo ciuffo; passiamo poi a Sprigatito, che starnutisce e si accascia teneramente a terra; finiamo poi con Fuecoco, intento a rosicchiare la propria coda, non molto interessato a ciò che fanno gli altri due suoi compagni.

Ritorna infine Quaxly, che prova a monopolizzare l’attenzione, ma viene prontamente allontanato da una mano accompagnata da un sonoro “Tu, fuori dai piedi!“, qui ovviamente tradotto dallo spagnolo presente nel video.

Per concludere, sembra proprio che Pokémon Scarlatto e Violetto – oltre a introdurre una nuova generazione di creature – rappresenteranno una vera e propria evoluzione della serie di videogiochi.