I fan di Pokémon Scarlatto e Violetto amano il professore-tormentone

Con l’uscita degli attesissimi Pokeémon Scarlatto e Violetto tra una manciata di mesi, molti fan con il pallino dell’arte stanno realizzato delle piccole perle davvero niente male.

Dopo Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon, la serie si sta preparando a tornare alla classica suddivisione in due titoli.

Del resto, i fan hanno già avuto modo di tributare Lechonk, il simpatico maialino che ha fatto il giro del web dopo i nuovi trailer di Scarlatto e Violetto.

Ora, come riportato da Game Rant, un fan ha realizzato una statua del Professor Turo, un personaggio visto per la prima volta nel secondo trailer del gioco.

All’inizio del secondo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati presentati due nuovi professori. Sada è quello che apparirà in Scarlatto, mentre Turo è quello con cui i giocatori potranno interagire in Violetto.

Grazie al design dei personaggi, la coppia di professori è piaciuta da subito a molti fan, alcuni dei quali hanno addirittura realizzato delle fan art che li ritraggono.

Un utente di Reddit di nome Able-Anything-6074 ha realizzato una statua del Professor Turo e ne ha pubblicato online cinque immagini, ognuna delle quali rivela una prospettiva diversa della sua creazione.

La statua mostra il personaggio dei prossimi Pokémon che guarda alla sua destra con un sorriso malizioso sul volto mentre tiene una Poke Ball nella mano sinistra.

Si tratta sicuramente di una creazione di livello, sebbene non sia ovviamente in vendita (trattandosi di un’opera non ufficiale).

Molti altri fan che attendono con ansia Scarlatto e Violetto hanno apprezzato la statua realizzata da Able-Anything-6074, facendo i complimenti all’artista.

