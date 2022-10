Pokémon Scarlatto e Violetto hanno in serbo un annuncio perfetto per Halloween

Non manca molto all’arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto, eppure Nintendo e The Pokémon Company hanno anche altri annunci pronti per i fan.

La coppia di titoli che darà il via alla nuova generazione di Pokémon, con Scarlatto e Violetto che potete recuperare entrambi su Amazon, ha già dato agli allenatori molte cose di cui discutere.

Le battaglie, ad esempio, per la prima volta saranno diverse dal solito e avranno degli elementi inediti. Una caratteristica che è stata raccontata nell’ultimo trailer.

Sempre perché la Pokémon-mania non è affatto morta ma, anzi, coinvolge anche le star dello show business come Ed Sheeran.

Come ormai ci hanno abituato da mesi The Pokémon Company e Nintendo, sta per arrivare un annuncio molto speciale per quanto riguarda la nuova generazione.

Una notizia che è arrivata tramite il solito teaser su Twitter, con l’altrettanto solito appuntamento molto a stretto giro.

In maniera similare a quanto fatto nelle scorse settimane, stavolta ci sarà l’occasione di vedere un nuovo tipo di Pokémon.

È il turno delle creature di tipo Spettro che, ovviamente, non potevamo di certo mancare nella Paldea di Pokémon Scarlatto e Violetto.

L’appuntamento è fissato per il 25 ottobre alle ore 15:00, con il nuovo trailer che fornirà altre informazioni e, in questo caso, mostrerà anche i Pokémon Spettro tra inediti e, probabilmente, varianti regionali.

Nella speranza che la variante non sia spaventosa come Wigglet, che per qualcuno è addirittura un boss di Elden Ring. Anche se, trattandosi di Pokémon Spettro, saranno sicuramente spaventosi in effetti.

Nell’attesa del nuovo trailer vi ricordiamo che abbiamo già avuto l’occasione di giocare un po’ a Pokémon Scarlatto e Violetto. Trovate il nostro resoconto su queste pagine, nell’attesa di arrivare su Paldea.