Pokémon Scarlatto e Violetto rivoluzionerà le battaglie, per la prima volta

Pokémon Scarlatto e Violetto sembra finalmente pronto a cambiare una delle “leggi” non scritte dell’universo plasmato da Game Freak, fin dal primo capitolo rimasta valida e che costringeva i giocatori a prestare attenzione all’ambiente circostante.

«Quando gli occhi di due allenatori si incrociano, devono lottare»: una regola rimasta invariata fin dai primissimi capitoli della serie, pur avendo offerto diverse modalità di approccio in Spada e Scudo e venendo ridimensionata nel prequel Leggende Pokémon Arceus, a causa della quasi totale assenza di allenatori (potete recuperarlo in sconto su Amazon).

Ebbene, sembra proprio che questa legge non sia valida a Paldea: come riportato da IGN.com, un apposito segnale ci indicherà se un allenatore è pronto a lottare contro di noi, ma non inizierà la lotta di sua spontanea volontà se gli passeremo davanti.

Per la prima volta nella serie, potremo dunque evitare gli scontri senza dover cercare necessariamente percorsi alternativi o curare costantemente la squadra in previsione di possibili battaglie: se vi sentirete pronti per una battaglia, non dovrete fare altro che avviare la conversazione manualmente e iniziare la lotta.

Questo naturalmente non significa che non ci saranno aree in cui sarete costretti a lottare, anche se presumibilmente potranno essere affrontate soltanto quando ci sentiremo pronti a farlo, ma inevitabilmente questo rappresenta un cambiamento storico per quella che è sempre stata una delle regole base per il franchise.

In termini di gameplay, questo consentirà naturalmente un’esperienza più rilassante, più incentrata sull’esplorazione e sull’affrontare le sfide con i tempi e i modi stabiliti dai giocatori: considerando che Pokémon Scarlatto e Violetto sarà un open world, si tratta di un cambiamento probabilmente inevitabile, ma che potrebbe essere ben accolto dalla community.

Va comunque detto che già negli ultimi capitoli gli sviluppatori avevano lasciato intendere di volersi lasciare indietro una meccanica evidentemente considerata non in linea con i tempi: ricordiamo infatti che già in Spada e Scudo, ormai prossimi all’addio definitivo, era possibile evitare la maggior parte delle lotte prendendo semplicemente strade alternative.

Non ci resta dunque che attendere il lancio ufficiale dell’ultimo capitolo della serie per scoprire quali altri novità potremo aspettarci: abbiamo già avuto l’occasione di provare la prima ora di gioco, che ci ha lasciato soddisfatti per le novità a livello di gameplay, molte delle quali svelate negli ultimi trailer, ma anche piuttosto preoccupati per dei limiti tecnici che ci auguriamo vengano sistemati in occasione della release completa.